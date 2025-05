“As bandas teñen un valor social maior que as orquestras»

Mario G. Cortizo, compositor coruñés, presentará este xoves no teatro Colón a súa nova obra, As Marxes, dentro da programación do Festial RESIS, 50 anos despois da actuación das Pandereteiras de Mens, unhas das agrupacións tradicionais que conmemora este ano o Día das Letras Galegas.

Leva tempo investigando estes arquivos sonoros, cal é a parte destas recollidas que lle chamaron máis a atención?

Eu empecei a escoitalas para encontrar cancións e dinme conta que nas recollidas de Adolfina e Rosa Casás hai dúas horas de gravación e o máis interesante non son tanto as cancións, que tamén, é o que pasa no medio. Podes imaxinar que estás na cociña da casa. Dorothé Schubarth tiña a capacidade de meterse nas casas da xente e ser unha veciña máis. Escoitase como lle contas as coplas e llas van explicando. Toda esa historia polo medio é o que me resultou máis atractivo. Entón, á hora de comezar a montar As Marxes quixen darlle a forma na que nunca hai pausas—na que empeza unha canción, para, falan e rin. Coma se nos metésemos nas historias desas recollidas.

O Día das Letras Galegas está adicado a esas pandereteiras. Cre que a reapreciación do tradicional vai seguir a alza?

Claramente a traxectoria é ascendente. Por sorte estámonos quitando o estigma de que o noso non vale e estámonos dando conta do revés: que cando saímos de Galicia a xente está encantada. No entorno da música contemporánea temos un caldo de cultivo incrible. Por un lado, falo de escenario, obras e creación, a proxección internacional é imparable, e por outro lado temos unha canteira que quere manter esa cultura viva. Todo ese entorno de xente que se apuntan a clases de pandeireta, de baile, que participan nas foliadas, mantén a parte oral viva.

A cultura galega está tendo ese rexurdir pero en cambio os datos sociolingüísticos indican que cada vez menos xente fala o galego. Hai preocupación con que co paso do tempo acabe por convertirse nunha lingua de alta cultura?

Ese é un problema moi grande. O retroceso da lingua é un feito innegable. Sempre se dixo que o galego era a lingua máis falada pero enveleceu. Os datos arrepían porque o problema é que o galego non é lingua vehicular nas escolas. O problema que pode quedar non é que quede unha lingua de alta cultura, senón de museo. Iso é o que temos que evitar. Se este interese pola cultura, polo noso folclore, non vai acompañado dunhas políticas lingüísiticas estamos perdidos. Non temos nada que facer.

En As Marxes destaca o papel das bandas populares. Por que decidiu incluilos no documental?

Para min as bandas de música son unha peza fundamental da cultura galega. Igual que a cultura popular, ten un estigma de agrupación musical de segunda a nivel de música clásica. Temos o estigma de que a orquesta sinfónica está por riba das bandas a nivel profesional.Non podemos esquecer que en Galicia a meirande parte dos músicos formámonos na banda. É unha escola enorme. E cando a xente se profesionaliza dalle a espalda as bandas. A banda é un instrumento súper versátil e ten un valor social e un compromiso moito maior que as orquestas, porque as bandas están tocando música de compositores vivos todas as semanas. As orquestas ao final están facendo un reportorio tocando desde o clasicismo e o romanticismo, apenas programan autores contemporáneos. Están facendo un museo da música.