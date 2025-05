Los pensionistas varones de Juan Flórez, en A Coruña, cobran el doble que las mujeres del Agra do Orzán

Dependiendo de su sexo y del barrio en el que vivan, las pensiones medias de los coruñeses pueden llegar para una vida desahogada o, por el contrario, quedar por debajo del salario mínimo. Los pensionistas varones del tercer distrito censal, que incluye Juan Flórez, las plazas de Lugo y las de Vigo, Tabacos y Cuatro Caminos, cobraron en 2024 una media de 2.044 euros al mes, la cifra más alta de la ciudad, de acuerdo con el Instituto Galego de Estatística (IGE). Pero las mujeres pensionistas del sexto distrito (Agra do Orzán y parte de O Ventorrillo) y las de noveno (donde se encuentran Novo Mesoiro, Vío y los campus de Elviña y A Zapateira) no llegan a los 1.070, prácticamente la mitad. Economistas y colectivos de jubilados apuntan a una múltiple marginación: las mujeres tienen vidas laborales más inestables y peor remuneradas, y los pensionistas con ingresos más bajos, hombres y mujeres, suelen vivir en barrios con peores servicios.

Para el decano de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidade da Coruña (UDC), Jesús Vázquez, las diferencias de ingresos medios se deben a que en algunos barrios se han ido congregando personas con mayores salarios y «carreras profesionales más largas y estables». Y en las zonas obreras «el impacto de desempleo es mayor». Su población, en general, tiene cualificación más baja y «está más expuesta a empleos más precarios y crisis», lo que merma sus pensiones.

A Coruña, recuerda el economista, tuvo un gran crecimiento en los años 60, 70 y 80, lo que expandió los barrios obreros, y «la configuración de la ciudad no favoreció una mayor mezcla poblacional», pues, argumenta, los distritos preexistentes no tenían hacia dónde crecer. Pero, añade, se practicaron «políticas de urbanismo segregacionista», que llevaron a que la exclusión social y la delincuencia se concentrasen en zonas de rentas bajas .

Y en todos los barrios de la ciudad, pese a sus diferencias, se cumple la regla de que las mujeres cobran menos. En el conjunto de A Coruña la pensión media de los hombres es de 1.628 euros, por 1.232 de las mujeres, y Vázquez no tiene dudas acerca de las causas: las mujeres se incorporaron tardíamente al mercado laboral, en el que «la brecha de género todavía persiste», y ocupan en mayor proporción contratos a tiempo parcial por «su rol de cuidadoras».

Ramiro Otero, secretario general de la federación de pensionistas de Galicia de Comisiones Obreras, coincide en que las mujeres sacrificaron más su vida laboral «para atender a la familia», y, «junto a la brecha de género» en los salarios, lleva a cotizaciones más bajas. Y el sindicalista, vecino del barrio de O Castrillón, añade a la explicación de Jesús Vázquez sobre la segregación de barrios por renta que para los jubilados «no hay la misma atención en servicios» en los barrios de aluvión que en el centro: para los residentes de los primeros «son más precarios, más lejanos y con mayores dificultades» de acceso. «Por desgracia, un obrero con salario medio normal no puede adquirir vivienda en Juan Flórez», resume Otero, y, probablemente, en donde sí pueda residir haya peor apoyo público para los jubilados.

Esa es también la interpretación de Victorino Ares, portavoz del colectivo de jubilados y pensionistas de la CIG en A Coruña, que afirma que en barrios como Os Mallos, Sagrada Familia o Agra do Orzán hay déficit de instalaciones como centros de día. «Una persona que viva en Os Mallos y tenga acceso a un centro en el Rectorado se encuentran con un problema de desplazamiento», pone de ejemplo, y reclama que suban las pensiones, «muy bajas», hasta situar la mínima en el entorno de los 1.300 euros.

Salto de 500 euros entre barrios

El distrito de Juan Flórez es el que tiene la mayor pensión media de la ciudad, algo más de 1.740 euros, y le sigue el primero, conformado por la Ciudad Vieja y Pescadería hasta las plazas de Ourense y Pontevedra, con unos 1.617. El quinto, que incluye Os Rosales, Labañou, la zona de Riazor y la Ciudad Jardín, queda en 1.505. Le sigue el séptimo, que incluye A Gaiteira, Os Castros, O Castrillón, Elviña, el Barrio de las Flores y Matogrande; con 1.438, está prácticamente en la media de la ciudad, que es de unos 1.412.

La pensión del segundo distrito (Monte Alto, Zalaeta y As Atochas) queda en 1.410, y la del décimo (parte de O Ventorrillo, Penamoa, Agrela y las zonas hasta el límite con Arteixo) es de 1.396. Los pensionistas del cuarto distrito (Os Mallos, Sagrada Familia, A Sardiñeira) ingresan de media 1.332 euros, y los del octavo (Oza, Eirís, Xuxán, As Xubias y Palavea) unos 1.319. En el distrito de Novo Mesoiro el promedio es de 1.268 euros, y en Agra do Orzán de 1.255.