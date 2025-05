El rector pide que solo se permita el campus de Cesuga si los informes son positivos

El rector de la Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, reclamó este martes que no se autorice el proyecto de Cesuga de crear la universidad privada Emilia Pardo Bazán en Feáns si tiene informes negativos de las agencias de calidad universitaria. En respuesta a preguntas que se le plantearon en el Consello de Goberno, Cao indicó que estos informes «hasta ahora no eran vinculantes», pero señaló que la postura de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) es que sea necesario el visto bueno del Estado para dar permiso a los proyectos universitarios privados. Si no, defendió, se va «en detrimento de la calidad y excelencia que desde el sistema universitario se está buscando».

El proyecto de la universidad Pardo Bazán tiene como accionistas a Manuel Ángel Pose, presidente del Grupo Aluman; Ignacio Rivera, de Hijos de Rivera; Tino Fernández, de Altia; Francisco Cernadas, de Incoga; y Venancio Salcines, presidente de Cesuga. También ha recibido apoyo de la alcaldesa, Inés Rey, que, en la presentación del proyecto en el Club Cámara Noroeste, manifestó que «no viene a competir, sino que viene a complementar» a la universidad pública. Salcines, líder de la iniciativa, afirmó que el proyecto, que necesita el visto bueno del Estado y de la Xunta, servirá «para hacer más grande Galicia» desde una ciudad que es su «motor económico».

Para Cao, una de las misiones de la UDC es «defender la universidad pública, posiblemente más que en otros momentos», y pidió que las iniciativas públicas y privadas «tengan los mismos requisitos y accedan a la autorizaciones en igualdad de condiciones, en lo que se refiere a calidad docente, excelencia programática y acción investigadora». Las propuestas de los nuevos campus privados, afirmó, deben evaluarse «teniendo en cuenta los requisitos de calidad de educación superior». Indicó que el pleno del Consejo de Universidades de la próxima semana tiene el futuro Real Decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades entre su orden del día. Este, afirmó, será «un buen foro para poder analizar este tema y los condicionantes que deben tener estos centros, al igual que los tenemos los públicos».

En relación a este decreto, la CRUE emitió a inicios de abril un comunicado en el que expresa su «preocupación ante la creciente proliferación de iniciativas para la creación de nuevas universidades» sin considerar las «necesidades reales» del sistema. Aunque «reconoce la iniciativa privada», la conferencia de rectores insiste en la «importancia de asegurar la calidad» de los centros, independientemente de a quién pertenezcan, y reclama para los públicos una «financiación adecuada y suficiente».