Estas son las playas con Bandera Azul este 2025: El área de A Coruña gana una y pierde otra

Las playas con bandera azul están siempre entre las más buscadas. Como cada año, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ha hecho público el listado de playas con bandera azul en los municipios de toda España. En total en el estado hay 642, siendo el país con más arenales en el mundo.

Galicia, por su parte, tendrá este año 108 playas con bandera azul, seis menos que las 114 del pasado año. A estas habría que sumar los puertos deportivos, que en la comunidad son 12. Por provincias, A Coruña tendrá 39, Lugo 16 y Pontevedra 53. En total se pierden nueve banderas, seis de ellas en Cangas do Morrazo porque el Concello renunció a presentar candidaturas. Otro caso significativo es el de Samil, en Vigo, donde tampoco ondeará la bandera este año.

Una de cal y otra de arena

En el área de A Coruña hay este año dos novedades, una negativa y otra positiva. La buena noticia es que la playa Grande de Miño recupera su bandera azul, que perdió en el año 2016. Esto lo ha logrado tras mejorar la calidad de sus aguas, que vuelven a estar catalogadas como "excelentes". La otra buena noticia en la provincia es la recuperación de la bandera en San Francisco, Muros.

Por otra parte, la playa de A Hucha, en el entorno de Valcobo en Arteixo, pierde este año el distintivo. Fuentes municipales indican que este año no se han presentado al reconocimiento puesto que el cambio de mareas tras la construcción del Puerto Exterior ha provocado que gran parte de la arena se la llevase el mar.

El concello de A Coruña mantendrá las mismas playas con bandera azul que ya tenía el pasado año. Estas son As Lapas, Orzán-Matadero, Oza, Riazor y San Amaro. Mención especial también merece Arteixo, que es el ayuntamiento de la provincia con más playas azules. Estas son A Salsa (Repibelo), Barrañán, Cambouzas, Porto de Suevos, Sabón y Valcobo.

En el área coruñesa también siguen en la lista Caión en A Laracha, Gandarío en Bergondo; A Ribeira, playa Grande y Perbes-Andahío en Miño y Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval y Santa Cristina en Oleiros.

Resto de la provincia

En el resto de la provincia también está el Lago de As Pontes en As Pontes de García Rodríguez, Arou en Camariñas; Pedra do Sal, Razo y Saíñas en Carballo; Ézaro en Dumbría; A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle e San Xurxo en Ferrol; la playa de Laxe, Area Maior en Malpica de Bergantiños y San Francisco en Muros.

En cuanto a puertos deportivos, en el listado está el Club Náutico de Sada, el Puerto Deportivo Sadamar, el Real Club Náutico A Coruña-Marina Real y el Real Club Náutico de Portosín, en Porto do Son.