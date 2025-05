Denunciado el patrón de un pesquero de A Coruña por pesca de delfines y peces espada

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha tramitado una denuncia contra el patrón de un barco de arrastre, con base en un puerto de la provincia de A Coruña, tras constatar la captura de al menos 18 delfines comunes y cuatro ejemplares de pez espada en aguas próximas a Galicia.

El pasado 25 de marzo comenzaron la investigación tras tener conocimiento de la difusión en redes sociales de dos vídeos por parte de la organización ecologista SEA SHEPHERD. En las grabaciones se observa la captura de varios delfines por parte de dos barcos pesqueros.

Tras analizar estos vídeos, los agentes del Servicio Marítimo verificaron que durante una maniobra de izado de la red del pesquero, situado en ese momento a unos 30 kilómetros al oeste de las Islas Cíes, se subieron a bordo y posteriormente se arrojaron al mar al menos 18 delfines comunes ya muertos. También se detectó la captura de cuatro peces espada.

Tras solicitar copia de las Declaraciones de Desembarque y Actividad de los arrastreros, se constató que no se había anotado ninguna interacción con cetáceos.

Uno de los delfines en una captura del vídeo / LOC

Según indica la Guardia Civil ha tramitado infracciones a la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado por no cumplimentar el Diario de Abordo o hacerlo incumpliendo la normativa vigente al no declarar la captura de al menos esos 18 ejemplares de cetáceos, no mantener los ejemplares de los delfines muertos para su entrega en tierra para análisis científico, así como la captura y retención de los cuatros peces espada, cuando la autorización del barco permitía la captura de un solo ejemplar.