Emma Ríos: “La idea del humanismo de Miyazaki me inspira en la vida”

La arousana Emma Ríos es una de las dibujantes más reconocidas a nivel mundial. La ganadora del Premio Eisner, el equivalente al Oscar del cómic, presenta su nueva obra, Anzuelo, este viernes a las 19.00 horas en Moito Conto.

Presenta Anzuelo, su nuevo cómic, ¿qué cuenta en esta historia?

Trata sobre una catástrofe. El mar sube y se come el mundo entero. Luego aparecen tres niños perdidos en la playa. Realmente es la historia de cómo enfocan la nueva situación y de cómo sobreviven, a pesar de los cambios físicos y mentales que supone todo, tratando de no desesperarse y de no recurrir a la violencia para hacerle frente.

¿La idea de optar por el mar tiene que ver con sus raíces gallegas?

Sí, claro. No es que la historia esté planteada así exclusivamente, pero tiene claro mi punto de vista hacia el mar, esa fascinación y el terror que sentimos hacia él viviendo en la costa. Todo el tema fantástico y todo el tema del terror del libro sí que está vinculado a nuestro folclore, a esos fantasmas tristes y a la morriña.

En The New York Times comparan este cómic con la obra con Miyazaki. ¿Le ha influido?

Me formé como autora viendo su trabajo y por supuesto es una inspiración. Nausicaä del Valle del Viento me produjo un gran impacto, sobre todo cuando leí el manga por ser una historia de extinción, de como nosotros estamos sucios y el mundo se regenera y está limpio, pero que nuestra existencia importa. La idea de humanismo que Miyazaki siempre trabaja me inspira en el cómic y me inspira en la vida.

¿Qué referentes la aficionaron al cómic?

Mis padres eran lectores de cómic y yo aprendí a leer con cómic. Se me hizo como muy natural aprender el lenguaje y a mí me gustaba dibujar. Empecé a hacer cómic ya desde muy pequeña. Las lecturas que tenía en casa eran Astérix y Obélix o cómics americanos de superhéroes. Cuando empezó el manga aquí, yo fui de las primeras lectoras. Una cosa que también me influenció mucho como autora fueron los videojuegos. La forma que tengo de hacer cómic busca cierta complicidad con el lector para que termine las historias. A mí me gusta mucho más trabajar como artista que como escritora. Entonces me gusta mucho escribir con las imágenes.

Cuatro años ha tardado en hacer esta obra, ¿cómo ha sido el proceso?

Ha sido bastante largo, quería hacer algo más ambicioso y arriesgado yo sola, pero tampoco fue tanto para las páginas que son. Trabajaba en una distopía durante una distopía, ya que empecé en la pandemia sin saber muy bien qué iba a pasar ni con el libro ni con la industria. Al final fue un refugio para mí en ese momento y en momentos posteriores en los que perdí parte de mi familia, también por el momento vital en que me encuentro. Ha sido una experiencia muy personal. He estado usando acuarelas, que es una técnica que no controlaba y no controlo tampoco ahora, pero bueno, después de 300 páginas he mejorado un poco.

Estudió arquitectura aquí en A Coruña. Es una ciudad ligada al cómic por el Viñetas. ¿Vivir aquí le influyó en su carrera?

Me ayudó la posibilidad de ver obras expuestas en la ciudad, en las galerías principales, poder estar en contacto con autores internacionales o ir a las charlas. Tanto el Viñetas como el Autobán, yo siempre he tenido vínculo con ellos.