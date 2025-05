El sorprendente vídeo de Bad Bunny anunciando su primer concierto en A Coruña

Antes de ser la estrella mundial en la que se ha convertido hoy en día, el puertorriqueño Bad Bunny visitó A Coruña en un par de ocasiones. Ambas fueron en el 2017, una en Semana Santa, el 14 de abril, y la siguiente ya en la discoteca Pelícano, el 30 de septiembre.

Hoy en día el artista agota estadios en una sola mañana, pero no hace tanto actuaba en salas más pequeñas.

Cartel anunciando el concierto / LOC

En sus redes sociales también anunciaba con un vídeo ya eliminado el concierto en la discoteca New Oh Coruña, la cual tampoco existe ya. Así compartía el vídeo una página de Facebook de música latina de Gijón, la cual también organizó un viaje desde la ciudad asturiana por 45 euros.

Incluso alguno de los asistentes grababa parte del concierto y lo compartía en su cuenta de Youtube:

Tras esta actuación, regresó en 2018 a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela, pero en un recinto ya más grande, el Multiusos Fontes do Sar.

Cartel del concierto de Bad Bunny en Santiago / LOC

También estaba anunciado un concierto suyo en la tercera edición del Festival Son do Camiño, donde compartiría cabeza de cartel con The National, The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Jason Derulo o Daddy Yankee. Sin embargo, ya nunca llegó a celebrarse debido a la pandemia. Las entradas salieron a la venta la misma semana en la que se anunciaba el confinamiento.

Hoy en día parece complicado que Benito Antonio Martínez (así se llama) regrese a A Coruña, por lo menos a corto plazo. Su gira Debí tirar más fotos va camino de romper todo tipo de récords mundiales en la música.