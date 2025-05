La Xunta celebra la universidad de Cesuga, pero avisa que existe un «procedimiento»

«Celebramos que haya una iniciativa, pero todas las iniciativas tienen un recorrido y un procedimiento». Con estas palabras valoró el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la posible creación de la nueva universidad privada Emilia Pardo Bazán, impulsada por Cesuga en A Coruña.

Preguntado por la viabilidad del proyecto ante la celebración en la próxima semana del pleno del Consejo de Universidades, el responsable autonómico indicó que celebra «cualquier tipo de iniciativa orientada a potenciar o a reforzar la educación de cualquier territorio». Por otra parte, apuntó que, de las 46 universidades privadas existentes en España, solo una de ellas está en Galicia (UIE, de Abanca). «Funcionan todas bajo una normativa estatal y el proceso de creación se rige por una normativa estatal», subrayó Rodríguez sobre el proceso que debe seguir cualquier proyecto de este tipo. Con todo, la Xunta también debe emitir respectivas autorizaciones para su creación e incluso elaborar una ley.

El conselleiro afeó que haya «contradicciones» entre «declaraciones políticas de algunos cargos del Partido Socialista»; en concreto, entre el Ministerio de Universidades, y la alcaldesa, Inés Rey. Según Rodríguez, el Gobierno estatal no ha hecho «un informe expreso que dé luz verde a la iniciativa». «No existe ese informe», insistió. Con todo, recogió que la regidora señaló que «todos los informes están hechos» y que es «todo positivo» por parte del Gobierno. Educación pedirá «una aclaración» al Ministerio para «saber si un informe que existe, que no da luz verde de forma explícita, es o no es favorable a la puesta en marcha de l iniciativa».