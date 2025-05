La cocaína fumada, la sustancia más consumida por los nuevos usuarios de ACLAD

La Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (ACLAD) ha presentado esta mañana su memoria de actividad de 2024. En este resumen del ejercicio destacan varios factores, como que la sustancia principal que consumen los nuevos usuarios del la Unidad de Día de la entidad es la cocaína, aunque no tanto esnifada, como era lo habitual hace años, sino fumada. "Es una vía más inmediata y más peligrosa", ha explicado la psicóloga del centro Mayte Lage, que ha apuntado, además, a que el consumo es mucho mayor, ya que hay usuarios que llegan a consumir "diez gramos al día" de este modo, cuando antes dos gramos ya era un consumo muy alto. La psiquiatra Tania Rodríguez ahondó en que, así como para la deshabituación de la heroína hay fármacos como la metadona cuya eficacia está más que comprobada, en el caso de la cocaína no. Explicó, además, que la cocaína se corta muchas veces con otros productos y que eso está generando más problemas psiquiátricos.

"La percepción que tenemos es que la demanda aumenta, los números nos lo dicen. Baja la edad, ya llevamos varios años en los que atendemos a gente joven. Eso es positivo porque sustancias y consumo siempre hubo, pero se pide ayuda antes. Muchas veces no vienen ellos sino que llegan a nosotros por multas que, si vienen a tratamiento, no pagan. Sigue habiendo droga en la calle", ha comentado Mayte Lage. Y es que, los usuarios más jóvenes que atiende ACLAD tienen apenas catorce años y llegan a la entidad, sobre todo, por su consumo de cannabis y alcohol. Los mayores tienen más de sesenta y algunos de ellos llevan consumiendo más de una década. "Que nuestros usuarios sigan viniendo no es un mal dato, significa que tienen adherencia al tratamiento y que siguen con nosotros", incide Lage.

En la presentación de la memoria, la presidenta de ACLAD, Rosa Barreiro, la psicóloga Ana González y sus compañeras Tania Rodríguez y Mayte Lage dibujaron un perfil de usuario con más formación académica que en años anteriores, incluso con estudios universitarios y trabajo normalizado. También más mujeres acuden a pedir ayuda, aunque la proporción sigue siendo desigual, aproximadamente un "80-20".

El programa de intercambio de jeringuillas y sexo más seguro superó las cifras de 2023, con el intercambio de 10.000 kits (los usuarios tienen que entregar las agujas usadas para recibir las nuevas) y se distribuyeron más de 8.600 preservativos. Tania Rodríguez ha hecho hincapié en que se ha reducido el número de pacientes que toman metadona, en 2024 fueron 650 frente a los 800. "Hay menos porque hay otras estrategias farmacológicas", ha destacado, como un opiáceo que se pincha y que dura un mes.

A lo largo de 2024 se realizaron 1.139 primeras consultas de psiquiatría (en 2023 habían sido 979) y 7.582 revisiones. En el área de psicología, fueron 618 las primeras consultas realizadas, frente a las 432 del ejercicio anterior. De media, entraron en ACLAD para pedir ayuda por primera vez 51 pacientes al mes. En el área de trabajo social fueron 1.658 los usuarios atendidos en 2024.