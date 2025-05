Eliades Ochoa, un dos pratos fortes do +QJazz da Coruña

O festival +QJazz reafirma a súa identidade cunha programación ecléctica, que inclúe figuras consagradas do jazz, lendas do son cubano, mestres do flamenco-jazz e propostas cheas de frescura como o blues europeo ou a música popular brasileira. O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, presentou a nova edición da cita internacional, que reunirá a numerosos artistas do 1 ao 8 de xullo en diferentes espazos da cidade. O edil estivo acompañado por Pepe Doré, director do festival. O acto de presentación tivo lugar no teatro Colón, un dos escenarios do certame. Ao longo dunha semana, diferentes espazos emblemáticos da cidade como o Jazz Filloa, o Garufa Club ou a Mardi Gras converteranse en escenarios para unha experiencia musical única.

O martes 1 de xullo, no Colón, actuará Champian Fulton Quartet. Pianista e vocalista estadounidense recoñecida pola crítica internacional, Champian Fulton é unha das figuras máis destacadas do jazz vocal actual. Influenciada por grandes como Sarah Vaughan, Bud Powell ou Count Basie, a súa interpretación combina virtuosismo ao piano cunha voz elegante e expresiva. O mércores 2 de xullo, no Jazz Filloa, será a quenda de Marcel Pascual Quinteto. Desde Barcelona, chega coa súa proposta de jazz contemporáneo, onde conflúen a exploración sonora, a improvisación e a delicadeza melódica.

O xoves 3 de xullo, no Garufa Club, actuará Carles Benavent Trío. Auténtica lenda do jazz flamenco, Carles Benavent revolucionou o papel do baixo eléctrico en España. Coñecido pola súa colaboración con Paco de Lucía, Miles Davis ou Chick Corea, a súa traxectoria é sinónimo de innovación e virtuosismo. Eliades Ochoa estará o venres 4 de xullo no Colón. Un dos grandes embaixadores da música cubana, foi membro fundador do mítico Buena Vista Social Club. Con múltiples Grammys Latinos e unha discografía exemplar, a súa presenza no festival é un dos pratos fortes. Turma Caipira estará o sábado 5 de xullo no Garufa Club. Formada na Coruña en 2009, esta é unha banda especializada na música popular brasileira.

O domingo 6 de xullo será a quenda de Quique Gómez & His Vipers na Sala Mardi Gras. Son considerados unha das mellores bandas de blues e rhythm & blues de Europa e destacan pola súa forza escénica e a autenticidade do seu son. Pechará o ciclo a banda estadounidense Rick Estrin & The Nightcats o martes 8 de xullo na praza de Azcárraga, con entrada de balde.