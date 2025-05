Murad Odeh: «En la historia siempre ha existido lo ‘queer’, incluso en el Corán»

Visita el Corufest en su vertiente como activista LGTBI para participar en un encuentro sobre los derechos del colectivo. Se piensa que lo queer entra en conflicto con la cultura árabe. ¿Es así para usted?

Cuando empezaron a verse banderas LGTBI, en las primeras manifestaciones por Palestina a raíz del 7 de octubre, se cargó contra estas personas por apoyar a los palestinos. Me enfadé mucho y empecé a tratar de explicar que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo ya venía divulgando sobre el tema, porque mi vida es un ejemplo claro de la crisis de identidad que muchas veces surge con las personas del colectivo LGTBI, que tienen que ver con cómo encajan el ser árabe con el ser LGTBI. Crecemos con la idea de que no son compatibles totalmente, porque recibimos mensajes de ambos lados de que hay cierta incompatibilidad. Mi trabajo ha sido una reconstrucción de ese mensaje, y de encontrar no solamente que son compatibles, sino que han estado y están presentes en el mundo árabe desde la época clásica hasta el día de hoy. Otra cosa es que no las veamos como se ven aquí las cosas. No podemos valorar una sociedad con nuestros códigos culturales. Luego allí todo el activismo y la comunidad vive todo más en el ámbito de lo local y de lo privado, porque vivirlo en lo público siempre conlleva un riesgo que no pueden asumir.

¿Influye la situación de guerra del país, que sitúa las prioridades en la supervivencia, en cómo vive la población LGTBI su condición?

Claro, y la gente no piensa en ello: aludimos siempre al componente homófobo de la sociedad y de la cultura, que lo hay, que nunca lo negamos y que forma parte también de las sociedades; pero la gente se olvida de que los gobiernos que hay en esos países árabes, que son completamente homófobos, son gobiernos teocráticos, autoritarios, dictatoriales, y son habitualmente los que dictan la evolución de la comunidad. Está ese discurso y esa narrativa colonialista de cómo son los árabes, que se les ve como una sociedad retrograda, pero hay muchísimos otros factores que confluyen en lo que hace imposible en estos momentos que las sociedades árabes desarrollen los derechos del colectivo LGTBI.

¿Cuáles son las visiones erróneas que se tienen desde Occidente?

La primera imagen que le viene a la gente cuando yo le hablo de colectivo queer o de personas gays en el mundo árabe es a los talibanes lanzando a los gays desde los altos de los edificios, confundiendo totalmente países y culturas. Por redes sociales me mandan muchos de esos vídeos, como diciendo «vete tú allí y verás lo que te van a hacer» El primer mensaje es que es un colectivo que no existe, y que lo que existe tiene unas representaciones muy sensacionalistas, muy victimizadas, de un colectivo que no tiene agencia, que no trabaja por sus derecho. Luego, el mensaje que ellos reciben desde los propios países árabes es que es toda una injerencia occidental, que el colectivo queer no existe en el mundo árabe y que si existe es una influencia de Occidente, es como una cosa demasiado moderna. Esos dos mensajes refuerzan la misma idea, que es la de que no debes existir, pero son mensajes extraños. Desde la época clásica, en la historia siempre ha existido lo queer, hasta hay referencias, si uno investiga, en el Corán, pero es nunca ha interesado que se visibilice y que la sociedad árabe lo conozca.

Israel se ha posicionado como destino gayfriendly. ¿Cree que es una instrumentalización del colectivo?

En 2011 se invirtieron millones y millones de dólares en sustituir la imagen de Israel, asociada con la guerra, por la de la capital gay. Yo trabajo en contar historias que demuestran totalmente lo contrario. Hace poco estuve trabajando en una investigación para revelar cómo el ejército israelí utiliza la orientación sexual del colectivo queer dentro de Cisjordania para amenazarlos. Conozco ya varias personas que están aquí en España amenazadas de muerte por el ejército israelí, que han tenido que huir porque es el propio ejército el que los utiliza por ser gays. Todo eso entra en conflicto con el mensaje de apoyo. Israel tiene la tasa de asilo más baja del mundo: allí no reciben refugio las personas palestinas que necesitan huir a Israel porque son perseguidas. Entonces, qué capital gay es esa. Las puertas están abiertas para el colectivo, pero solamente si no es palestino.