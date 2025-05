"El BNG no ha dado una justificación para no apoyar las cuentas de A Coruña, no sus razones, pero yo miro al futuro"

La alcaldesa Inés Rey llega al ecuador de su segundo mandato tras someterse a una cuestión de confianza, empujada por la negativa del BNG a negociar y apoyar los presupuestos. Aunque la perdió, sus cuentas quedaron aprobadas en abril, dado que no hubo moción de censura para elegir a un alcalde alternativo.

¿Cuáles son los efectos políticos de la cuestión de confianza?

Las fuerzas de la oposición lo único que han conseguido es hacerle perder el tiempo a los coruñeses. No ha habido moción de censura y por lo tanto no hay ninguna alternativa política a mi gobierno. La ciudad está en su mejor momento y yo me he sometido a este proceso, que es un proceso legal, con el convencimiento de que no podíamos paralizar A Coruña. Mi compromiso fue siempre sacar adelante los presupuestos y así lo hice. Lo que no sabemos, ni los coruñeses ni yo, es para qué ha servido la actitud obstruccionista de la oposición en mitad del mandato. Cuando presentamos unas cuentas, no se quisieron ni sentar a hablar. Si no son capaces de decir lo que no les gusta, probablemente sea porque no tienen un modelo alternativo ni propuestas en positivo.

Anunció un gran plan de barrios con inversiones millonarias. ¿Qué veremos este año?

Tenemos un plan de barrios que concentra el 85% de las inversiones de los presupuestos. Se crearán nuevos parques, se ampliarán zonas verdes. Se concreta en infraestructuras, en rehabilitación de calles, en rehabilitación del espacio urbano, mejora de parques, nuevas instalaciones deportivas, mejora de los centros cívicos, nuevas bibliotecas como la de Palavea o Novo Mesoiro, renovación de recintos culturales desde la Biblioteca de Os Rosales al Fórum, al Ágora, el teatro Rosalía, la Domus, etc. En Palavea habrá esa biblioteca que tiene un presupuesto de 700.000 euros, un millón y medio tiene la de Novo Mesoiro. Crearemos también esa red de oficinas de atención al ciudadano que empezaremos este año, la primera estará en Os Mallos.

¿Qué calles se rehabilitarán?

Hemos hecho un trabajo de rehabilitación y mantenimiento como no se había visto en los diez años anteriores en esta ciudad. Presentamos a los vecinos de Hernansáez un proyecto de reurbanización de esa zona, hoy un leiraparking totalmente inaccesible. Actuaciones como esa en todos los barrios, que hacen ciudad, que recuperen espacio público, son las que vamos a hacer. No puedo decir «tal calle en concreto», pero el dossier que tenemos de infraestructuras es bastante grande.

Mencionaba la Domus, de la que se rehabilitará la cubierta.

Estamos redactando el anteproyecto. Tiene una pizarra muy especial, que se trabaja en altura y requiere un cuidado especial. En cuanto terminen el anteproyecto, irán con el proyecto y después ya se licita para su rehabilitación.

Sobre zonas verdes, sigue pendiente el Parque del Observatorio.

Hemos estado reunidos con el Gobierno central, exigiendo que se cumpla ese compromiso que firmaron con nosotros [de abrir la zona verde]. Los sucesivos cambios que hubo en el Gobierno central ralentizaron ese proceso y ahora yo espero que en breve se pueda ya empezar a trabajar y abrir el parque a los vecinos de Agra, que es una zona que necesita zonas verdes. Tiene altísima densidad de población y poco espacio público.

¿Qué más proyectos hay referidos a futuros parques?

Proyectos como el Parque do Vixía están en redacción, se están preparando y haremos una mejora en las zonas verdes de la ciudad. Queremos que todas las familias tengan un parque infantil a 10-15 minutos de su casa. Algunos irán cubiertos y otros se irán renovando.

¿A cuántos parques infantiles quiere llegar, o cuántas plazas?

Queremos que haya un parque infantil a menos de diez minutos de las viviendas.

En los presupuestos hay fondos para renovar la cúpula de San Pedro, hace poco suspendieron parcialmente el contrato con la concesionaria para repensar los usos. ¿Qué quiere que haya allí?

Es un espacio infrautilizado. Queremos que darle un cambio y realizar proyectos culturales, diversos.

¿Temporales, permanentes?

Estamos trabajando con la Concejalía de Medio Ambiente en eso, cuando tengamos todo terminado lo contaremos.

Las cuentas incluyen el proyecto de reurbanización de Riazor. ¿Cuándo se remodelará el estadio?

Los plazos los marca la FIFA y evidentemente la fecha del Mundial es 2030, por lo tanto estará antes. Aquí seguimos las directrices que ellos nos van marcando.

¿Cuánto costará?

Entra capital privado y hay un compromiso por parte de las administraciones públicas. Cuando esté concretada la cifra exacta, con toda transparencia, le diré.

¿Capital privado de quién?

Prefiero ser lo más discreta posible, son cuestiones delicadas con inversiones privadas que exigen cierta confidencialidad.

El BNG dio como explicación para negarse a negociar los presupuestos de este año que por parte del Gobierno local se incumplen los compromisos firmados...

Perdón, no es una explicación, es una justificación. Las razones no las han explicado.

¿Cuáles cree que son?

Las tendrían que explicar ellos.

Se cumplieron algunos puntos de la acuerdo de investidura con el BNG, otros siguen pendientes.

Hay muchas cosas que ya se han hecho, hay otras que están en trámite, hay otras que llevan más tiempo o que se pudieron considerar prioritarias hace dos años y a lo mejor ahora mismo ya no lo son tanto. En cualquier caso, nuestra voluntad sigue siendo la misma, la de cumplir el pacto. La parte de los presupuestos, la cuestión de confianza, ya está, se acabó, fin del capítulo. Estamos en otro momento, estamos en mirar al futuro, en seguir trabajando para que la ciudad no se paralice y, por supuesto, con la máxima voluntad de diálogo. La he tenido siempre, desde que llegué a esta alcaldía, con todos. Y ahí estamos, con la mano tendida al BNG para trabajar por el acuerdo.

El PP local les acusa de lo contrario, de falta de diálogo.

Está completamente desnortado. Está alejado de los intereses de la ciudad, no tiene liderazgo, no tiene modelo de ciudad, no tiene proyecto. Se ha instalado en el cuanto peor, mejor. Llevamos dos años de mandato, no han apoyado ni un asunto importante en la ciudad. Estoy abierta siempre al diálogo. Con la Xunta de Galicia, por ejemplo, en Coruña Marítima. La política cultural es un ejemplo de colaboración con la Administración autonómica. Es posible llegar a acuerdos con todos, pero resulta que con estos señores que tenemos aquí no se puede. Además, no es un grupo confiable. Pregúntele sino a los empresarios de Pocomaco: el PP dio su palabra de apoyar un convenio y luego decidieron no hacerlo. Están instalados en la difamación constante, en el bulo, en el fango. Lo único que escucho son bulos, difamaciones, ataques personales.

El PP ha criticado el acuerdo con Albada, la concesionaria de Nostián. Se le perdonan varios millones que el Concello le entregó incorrectamente en años pasados. ¿Quién lo decidió y con qué criterio?

El criterio con el que se toman todas las decisiones en este Ayuntamiento es el del interés general. Esto es un acuerdo que avalado judicialmente, que en el propio auto de homologación se dice expresamente que no perjudica el interés general y que es legal. Y se hace con criterios de carácter técnico y jurídico, pensando en los riesgos que podría tener ese pleito, lo que el PP dejó de reclamar cuando podía hacerlo: pudieron declarar el acuerdo de lesividad y no lo hicieron.

¿Pactó para estar en buenas relaciones con Albada y que se presente al nuevo concurso de la planta?

En absoluto.

¿O para dejar el asunto cerrado de cara a otros Ayuntamientos clientes de la planta de tratamiento?

Este acuerdo es beneficioso para la ciudad, es la mejor solución a la que podíamos llegar. La justicia lo ha avalado y seguimos trabajando ya en la licitación de Nostián.

Antes hablaba del buen entendimiento con la Xunta, pero la acusa de «torpedear» su petición de declarar la ciudad zona de mercado residencial tensionado, una opción que permitiría congelar alquileres.

Mi relación con la Xunta va a ser siempre positiva cuando sea positiva para la ciudad, pero eso implica que no exija la Xunta de Galicia que cumpla. Y hay cuestiones en las que actúan con deslealtad, con deslealtad absoluta. Es el caso de la Consellería de Medio Ambiente y es el caso, o ha sido el caso, de la Consellería de Vivenda, donde afortunadamente han rectificado su actitud. Es decir, les hemos enviado a un estudio, y por cierto, en ese estudio pedimos datos a la Xunta de Galicia que no nos facilitó. Esto de mandar a la prensa un documento que aún no ha llegado al Ayuntamiento… Me parece política de regate corto. Sobre todo con un tema tan crucial como es la vivienda, la máxima preocupación de los ciudadanos en este momento. A mí me ha parecido lamentable el espectáculo. Repito, agradezco la rectificación de la conselleira. Y estamos ya trabajando con ellos para corregir o cambiar esas cuestiones de estilo, de forma, del informe, para que nos puedan aceptar esa solución.

En cuanto a Medio Ambiente, la conselleira reiteró la semana pasada que el quinto contenedor tiene que estar en 2025 y que el Concello se ha saltado los plazos.

Va a estar en 2025 y ya estamos trabajando para su implantación.

¿Cuáles son los pasos? ¿Habrá que cambiar el contrato con la empresa que facilita los contenedores, sacar un concurso de recogida...?

Estamos estudiando todas las fórmulas para poder implantarlo.

¿Saldrá a concurso este año la recogida de basuras?

Entendemos que sí, claro, hay que sacarla.

¿Y saldrá este mandato el nuevo concurso de bus urbano?

La empresa que está haciendo ahora todo este proceso participativo tiene nueve meses para ejecutarlo. Termina en torno a octubre o noviembre, más o menos, y a partir de ahí saldrán los pliegos y luego se licitará inmediatamente.

¿Qué le pidieron los vecinos en las reuniones sobre el bus?

Estoy encantada con los encuentros del bus, voy a todos, y tenemos un alto índice de participación con propuestas muy sensatas y constructivas. Lo que más ha salido es la mejora de las conexiones con los centros hospitalarios. Piden aumentos de frecuencias, incluso asumiendo que puede haber transbordos, siempre y cuando sea la espera entre uno y otro sea inferior a cinco minutos. La ampliación de horarios sale habitualmente.

¿Y líneas a otros municipios?

Está el bus que va a Santa Cristina, hasta el bus que va a Meicende, hay determinadas líneas que pueden permeabilizarse hacia el área, y vamos a contar en el año 2026 con la estación intermodal. Estas cuestiones se reflejarán en el pliego.

Muy pocas personas realizan el Camino Inglés desde A Coruña. ¿Qué ocurrió con el proyecto con la Xunta del albergue de peregrinos?

Debe de estar con el ecobarrio de Elviña [un proyecto de la Xunta que nunca ejecutó], en algún lugar, no sabemos en dónde. Me resulta curioso que el Partido Popular local no haya reclamado a la Xunta esas inversiones tan importantes que iban a mejorar la vida de los ciudadanos.

Pero acordó con el presidente de la Xunta firmar un convenio para el albergue. ¿Por qué no se firma?

Se lo tiene que a preguntar a San Caetano.

Con respecto a las sanciones y cierres a locales de ocio nocturno, hay hosteleros que interpretan que hay una normativa muy exigente que luego se aplica discrecionalmente a algunos, por motivos que podrían ser espurios.

Me parece gravísimo eso. Quien decreta, quien vigila, sanciona y hace expedientes son funcionarios públicos. No voy a consentir que nadie cuestione a los funcionarios públicos del Ayuntamiento, que nadie diga que actúan con discrecionalidad y mucho menos que lo hacen en base a intereses espurios.

¿No hay interés del Gobierno local en que la hostelería se centre en determinadas zonas?

En absoluto. En absoluto.

¿Y las inspecciones se hacen solo en base a criterios técnicos?

Son bien por denuncias de los vecinos, por exceso de ruido, o por la inspección habitual del horario de cierre de los establecimientos. La Policía Local, en el turno de noche, realiza su trabajo de manera impecable, y quien no cumple es sancionado. Estamos en un momento de diálogo con el sector del ocio nocturno y con los vecinos, sentados todos a la misma mesa.

El contrato de la piscina municipal de San Amaro cumple dos años en precario, el del polideportivo de San Diego cinco... Plantearon que salgan en un contrato conjunto con el de O Castrillón [que gestiona Emvsa provisionalmente], pero, ¿por qué se tarda tanto?

Ha habido que hacer varios estudios de viabilidad económica, ha llevado su tiempo, pero el concurso va a salir este año.

¿Hay un estudio de viabilidad que sostenga la contratación conjunta de los tres establecimientos?

Sí.

Hay un proyecto para crear una universidad privada en Feáns, se planteó la idea de un campus sanitario en el puerto... ¿Esto no compite con la Universidade da Coruña?

No compite, complementa. Hay siete mil estudiantes que se marchan de Galicia cada año a estudiar a universidades privadas de fuera. Es una iniciativa de carácter privado que no tiene ninguna subvención pública. La mayoría de empresas que participan en ella colaboran y lo van a seguir haciendo con la universidad pública, y van a tener un programa de becas de diez millones. Hay visto bueno del Gobierno de España.

¿Irá este año a pleno el convenio con los promotores que quieren construir vivienda en As Xubias, o una modificación puntual del plan general allí? ¿Y en qué orden?

El área de Planificación Estratégica está viendo estas cuestiones. No es algo para hacer de un día para otro. Es un proyecto de recuperación de un núcleo tradicional, puesta en valor, rehabilitación de viviendas, creación de viviendas respetando el entorno y recuperación de una zona natural, que lleva muchos años olvidada por quienes de repente han descubierto que existe y han ido allí a hablar de cuestiones dramáticas. No hay plazo concreto.