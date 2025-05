Los coruñeses que chocaron la mano de Bad Bunny

Antes de ser la estrella mundial en la que se ha convertido hoy en día y llenar grandes recintos con el Debí Tirar Más Fotos Tour, el puertorriqueño Bad Bunny visitó A Coruña en un par de ocasiones. Ambas fueron en el 2017, una en Semana Santa, el 14 de abril, y la siguiente ya en la discoteca Pelícano, el 30 de septiembre. Hoy en día el artista agota estadios en una sola mañana, pero no hace tanto actuaba en salas más pequeñas. En sus redes sociales también anunciaba con un vídeo ya eliminado el concierto en la discoteca New Oh Coruña, que no existe ya. Haber ido a uno de esos dos conciertos da un gran caché a sus seguidores más veteranos. Incluso alguno presume de haberle chocado la mano durante un concierto tan «íntimo».