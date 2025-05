¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 10 de mayo

Ciencia en la calle con cien investigadores

11.00 horas | Hasta las 19.00 horas se instalarán ocho carpas con actividades como talleres sobre sostenibilidad, juegos sobre el ADN o actividades acerca de la IA. Colaboran el Concello, la UDC y la Asociación de Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias

Parque de Santa Margarita

Bad Religion celebra sus 45 años en Galicia

19.00 horas | La banda californiana actuará a partir de las 23.00 horas, y antes habrá conciertos de Belvedere, Crim, Strung Out y Agnostic Front. El concierto forma parte del tour 45 Years Doing What You Want.

Coliseum

Creación artística al desnudo en 39 talleres

11.00 horas | La jornada Estudios Abiertos, por la que artistas locales muestran sus obradores a los visitantes, suma cuatro participantes en esta edición, y se organizarán catorce actividades paralelas. Más información en coruna.gal/estudiosabertos.

Varias localizaciones

Jazz con Verónica Ferreiro y Javier Sánchez en quinteto

20.00 horas | A los dos artistas se suman Moisés P. Sánchez al piano, Ander García al contrabajo y Borja Barrueta a la batería. La entrada es gratuita con invitación, y el concierto forma parte del ciclo Maio Jazz de la Diputación de A Coruña.

Teatro Colón

Primera feria gallega de animales de compañía

10.00 horas | Pata Pata 2025 se inaugura esta mañana, con representantes de ExpoCoruña, Concello, Ouvirmos y Tiendanimal.

ExpoCoruña

Música, chave y boxeo en el Barrio de las Flores

13.30 horas | La segunda jornada de las fiestas del barrio empieza con sesión vermut y sigue con comida y deporte hasta la actuación de Cuarta Calle a las 23.30 horas. Las celebraciones seguirán mañana.

Barrio de las Flores

Reflexión y fiesta sobre los derechos LGTBIQ+

12.00 horas | El Corufest organiza una charla con el activista Murad Odeh y presenta Vida y legado de Pedro Zerolo. A la 01.00 habrá una fiesta en Claro Boba.

Galgo Azul Espazo Cultural

Dúo de pop con Marlena dentro del ciclo Maresía

22.30 horas | Las madrileñas, doble disco de oro y las responsables de éxitos como Me Sabe Mal, Gitana, Muñequita de Cristal o Baila Morena, han agotado las entradas.

Sala Inn

Espectáculo en solitario de danza con Nuria Sotelo

20.30 horas | La intérprete presenta Sobre o extravío ou a arte de perderse, parte del ciclo TRC Danza, con dirección de Ana Vallés y coreografía elaborada entre ambas.

Rosalía de Castro

Noche de música con el cuarteto Trac

23.00 horas | Moncho Pardo, Luis Molina, Berto Morán y Juan Cordonié se suben al escenario para ofrecer un recital de rock progresivo y temas clásicos.

Filomatic