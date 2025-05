La vocalista coruñesa Verónica Ferreiro ha trabajado como asistente vocal para artistas como David Bisbal, Raphael, Rozalén, Melendi, Ana Torroja o Sergio Dalma. Ahora vuelve a subirse a los escenarios de la ciudad junto con el quinteto de Javier Sánchez para enseñar las canciones de su álbum CAMIÑO, un disco de jazz con temas escritos en gallego.

Un disco de canciones en gallego después de mucho tiempo fuera.

Yo soy de A Coruña, llevo 20 años viviendo en Madrid por cuestión de trabajo, pero esta es mi ciudad de toda la vida, toda mi familia, aparte de la que yo he creado, está aquí. El gallego siempre me ha parecido un idioma hermosísimo, que tiene una sonoridad espectacular como muy pocos idiomas, es muy melódico. Hay mucha melodía implícita en nuestra habla. Entonces le debía al idioma, le debía las canciones, un disco y así lo decidí, por puro amor a la música y al idioma.

Y a la hora de estar en los escenarios, de expresarse artísticamente, ¿cómo lo afronta?

Para mí es un viaje muy emocional porque la voz cantada siempre ha sido una necesidad, la única forma en la que puedo expresar cierto tipo de emociones que hablando no soy capaz. Gracias al canto puedo experimentar ciertas emociones y en el escenario lo vivo como un ritual con los músicos donde yo me siento una más. No me siento como la cantante que tiene el foco, sino como parte de un grupo de músicos, y sobre todo de amigos. Es un compartir. Quiero que el público no note esa barrera de foco en la cantante o el músico, sino que es una extensión de lo que estamos viviendo, de compartir juntos.

Usted es cantante, pero también hace mucho trabajo de coaching con estrellas de la música. ¿Qué parte de su trabajo le atrae más?

Siempre, cuando hablo de mi carrera hablo de dos días. La parte más artística, que es la que se va a ver el día 10 de mayo en el teatro Colón. En la parte más profesional he acompañado a muchos artistas en sus giras o en grabaciones de sus discos y también les acompaño como asesora vocal en programas de la tele. Son roles diferentes y los disfruto de maneras distintas porque me aportan cosas muy diferentes. Por un lado el aprendizaje de estar en segunda línea, no estás tú delante en el escenario, sino que estás haciendo equipo con otras personas para que brille el talento de otros. Me parece un trabajo muy bonito y del cual yo he aprendido muchísimo.

¿Qué tipo de artistas le motivan más para trabajar?

Lo que me atrae normalmente es el ser humano que hay detrás. En el trabajo de vocal coaching hay muchos roles muy distintos, para mí lo fundamental es la calidad de ser humano y que vocalmente sea capaz de poder sacar lo mejor que ellos tienen.