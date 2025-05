«Lo que está en nuestra mano es intentar fabricar siempre lo mejor posible»

Saca unas fotografías antiguas de la churrería de la Galera y se le iluminan los ojos. Es su casa. Allí hizo deberes, jugó con su hermano y vio cómo un amigo de su padre pintaba los cuadros que decoran las paredes. Fernando Bonilla, que tomó las riendas del negocio, sabe bien lo que significa Bonilla a la Vista y no tiene otro objetivo que seguir cuidando la compañía para que evolucione y que esos churros y patatas lleguen cada vez a más gente.

Entiendo que su vida siempre ha estado ligada a los churros y las patatas.

(Sonríe) Claro. Yo nací en 1964 y en cuanto salía del colegio ya iba a la churrería con mi hermano. Pasamos allí nuestra infancia.

Una historia que inició su padre y que ahora ya se conoce hasta en Australia. ¿Qué supone esto para la familia Bonilla?

Es un orgullo. Es bonito ver todo lo que se está vendiendo fuera ahora. Pero ha sido todo poco a poco. Seguimos creciendo, sin prisa pero sin pausa. Nosotros tenemos que intentar hacer lo que sabemos hacer, que es freír patatas y freír churros y hacerlo con la mayor calidad posible.

Dentro de la fábrica, aunque hay máquinas, algunas de última generación, hay muchas personas. ¿Le dan importancia a ese ambiente familiar?

Sí, claro. Hay gente muy unida a la empresa. Hay trabajadores en esta fábrica que llevan más de 30 años con nosotros.

Apenas han cambiado la imagen de marca. ¿Es todo cuestión de identidad?

Lo hemos perfilado y ha ido evolucionando, pero es casi el mismo que al principio. La tipografía se parece mucho. Solo le añadimos «Desde 1932» y cambiamos algo en las bolsas, pero en las latas no. Mi padre no dejó tocar las latas. Es un logo que impacta mucho. Yo creo que solo el nombre Bonilla a la Vista ya implica calidad. Es lo que intentamos nosotros.

¿Cómo consiguen ese posicionamiento en un mundo tan globalizado y competitivo?

Freímos patata que no fríe nadie. Nuestra variedad de patata nos vale a nosotros, pero la que le vale a mucha gente no nos sirve. Por ejemplo, la patata agria, que se usa mucho. Aquí lo intentamos, porque hay épocas en las que no hay patata, pero no nos vale, nos hace mucho globo y ese globo se llena de aceite, lo que para nosotros es un problema. Ahora estamos colaborando con Coristanco.

¿Cuál es el secreto?

Cuidar el producto. El año pasado fue bastante difícil por el precio del aceite de oliva, que llegamos a pagar a nueve euros y aguantamos sin subir los precios de nuestros productos. Este año nos dio un respiro. Ahora a ver la patata. En una empresa, si no es una cosa, es otra. Lo que también hacemos es invertir mucho dinero en la compañía. No repartimos casi nunca beneficios porque lo invertimos todo. Ahora vamos a ampliar y reformar algunas churrerías. Bueno, la de la Galera solo la vamos a arreglar porque esa no se puede tocar. Lleva abierta desde 1958. Yo tenía la ilusión de que mi padre llegase al centenario pero no pudo ser [César Bonilla falleció en 2024 ].

Hace unos días, Inditex lanzó una colección con Bonilla. ¿Qué supone esta alianza para ustedes?

Es un orgullo. Yo creo que como Amancio Ortega era amigo de mi padre, quisieron hacerlo en honor a él. Me da pena que no lo pueda ver porque mi padre estaría encantado. Pero, como digo yo, lo que está en nuestra mano es intentar fabricar siempre lo mejor posible. Nosotros llevamos esto muy adentro. Hace poco nos propusieron abrir churrerías Bonilla en México y lo rechazamos. ¿De qué me vale? Si te vendes así, vendes la marca. Nosotros hacíamos los deberes en Galera, comíamos allí y jugábamos dentro con una pelota de tenis mientras que esperábamos que limpiasen para irnos.