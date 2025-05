El 'testamento vital' se abre camino en A Coruña: más de 1.200 tramitados en 2024

«El documento de instrucciones previas, también conocido como testamento vital, es un derecho de autonomía de la población», reivindica Luz Campello, jefa de Trabajo Social del área sanitaria de A Coruña y Cee, servicio asistencial que, durante el pasado año, registró 1.238 trámites de ese tipo, a través de los cuatro hospitales del Chuac (Universitario, Materno Infantil Teresa Herrera, Abente y Lago y Marítimo de Oza) y el de Cee; el Centro de Especialidades de O Ventorrillo; y servicios de Atención Primaria de A Coruña (Casa do Mar y Matogrande), Arteixo, Betanzos, Cambre, Carballo, Carral y Oleiros (A Covada y Santa Cruz), así como de la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade. Son un 65% más que en 2023, cuando se contabilizaron 747 [sin sumar, en este caso, los de la delegación de Sanidade]. El 65% de quienes cumplimentan ese documento son mujeres, «más acostumbradas a asumir los cuidados al final de la vida»: «Debería hacerlo toda la ciudadanía a partir de los 18 años».

«Desde el equipo de Trabajo Social del área sanitaria de A Coruña y Cee y, en este caso, también desde el Programa de Planificación de Decisiones Anticipadas, presentamos un plan comunitario para acercar este derecho de salud a la población. Una de las vías para hacerlo, es a través de las organizaciones sociales y relacionadas con procesos de la salud. Este próximo miércoles, de hecho, llevaremos a cabo una charla, junto con la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), con esa finalidad», destaca Campello, quien considera que se trata de «una manera de abrirse un poco a la comunidad» y, a través de esas entidades, «llegar a la población, a lo mejor, más específica (porque también hay asociaciones de mujeres rurales, de vecinos...)» y «responder dudas concretas que puedan surgir».

«En el caso de la charla de este miércoles, por ejemplo, como está organizada junto con la AECC, igual se plantean algunas dudas específicas sobre el ámbito del cáncer», añade la responsable de Trabajo Social de la demarcación sanitaria coruñesa, antes de hacer hincapié en que el documento de instrucciones previas, o testamento vital, es «un derecho de autonomía de la población».

«Es una forma hacer efectivas una serie de toma de decisiones, por si llegase un momento en el que no pudiésemos comunicarnos. Es como una prolongación de ese derecho porque, mientras nosotros mismos podamos expresar nuestra voluntad, eso es lo que va a primar», subraya Luz Campello, quien incide en que «ese documento no se tendría ni que llegar a abrir, en ninguna circunstancia», salvo que «nos encontrásemos en una situación en la que no nos pudiésemos comunicar de manera definitiva».

Dos condiciones indispensables

«Se tienen que dar dos condiciones. En primer lugar, que no podamos expresar nuestra voluntad de manera definitiva y, en segundo, que estemos en un contexto de enfermedad avanzada o irrecuperable», especifica la responsable de Trabajo Social del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de detallar algunas de las cuestiones que se recogen en el testamento vital, un documento sencillo pero amplio que, incide, ya limita el derecho a decidir por anticipado a una situación concreta, aquella en la que, por un deterioro cognitivo, un coma o similar, el paciente no pueda pronunciarse.

De llegar a ese escenario, quienes registran sus instrucciones previas «piden no tener dolor, disponer de cuidados de confort, con la sedación incluida, y la limitación de técnicas de soporte vital», resume Campello, quien asegura que ponerse en la situación de un proceso sin retorno empuja a que, cada vez más personas, prefieran no solo no prolongar ni aplazar más lo inevitable «por dignidad personal», sino acogerse al derecho a decidir para facilitar ese tránsito, «también, por no generar problemas a su familia». En el mismo documento, pueden indicarse también otros aspectos, como el deseo de donar los órganos.

«La diferencia de este documento de instrucciones previas, con respecto a otros anteriores, es que prima, por encima de todo, la decisión de la persona. Esto es importante porque, a veces, incluso los médicos se encuentran con dudas. Por ejemplo, en el caso de que haya hijos, o se pongan interlocutores, y tengan distintas opiniones... No puede ser. No pueden tener distintas opiniones. Y, si las tienen, es un tema para abordar con ellos, y explicarles... Porque, a veces, puede ser que esto suceda, por desconocimiento, pero es que no se trata de la decisión de un hijo, se trata de la decisión del padre o la madre, en este caso», recalca la jefa de Trabajo Social del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien apunta que este documento «va acompañado» de «todo otro trabajo, que también hay que hacer».

Orden de valores, dificultades y dudas

«Saber cuál es el orden de valores (y es el que decida la persona), y trabajar con las dificultades y las dudas que puedan surgir», señala Campello, antes de insistir en que «se trata de explicar y acompañar», para que el entorno «entienda y respete». «El hecho de respetar los decesos de las personas queridas ayuda a transitar ese dolor después. Por el contrario, si van mal las cosas, también queda mucho dolor. Por eso es importante pensar en ese futuro», considera.

Katy Gutiérrez, psicóloga de la AECC: «Vemos una necesidad de abordar estos temas. Hablar de la muerte ayuda en el duelo» La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), junto con el Servicio de Trabajo Social del área sanitaria de A Coruña y Cee, ha organizado este miércoles, 14 de mayo, a las 18.30 horas, en la sede coruñesa de Afundación, la charla gratuita (previa inscripción, en el teléfono 981 14 27 40, o el correo acoruna@contraelcancer.es) Testamento vital: A túa vida, as túas decisións, con la finalidad de dar a conocer «cómo pueden quedar recogidas nuestras últimas voluntades de acuerdo con la legislación actual», señalan desde la entidad. Intervendrán Luz Campello, responsable de Trabajo Social de la demarcación sanitaria coruñesa, y Katy Gutiérrez, psicóloga de la Junta Provincial de la AECC, quien resalta que la iniciativa parte, sobre todo, de una «necesidad» detectada en los usuarios de la asociación. «De los miedos que percibimos acerca de hablar de estos temas. A veces, vemos a la gente poco preparada para afrontarlos», reconoce Gutiérrez, quien considera que todavía «hay mucha fobia, mucho temor» a «hablar entre los pacientes, entre las familias» o «de sí mismos» acerca de «cualquier cuestión relacionada con la muerte», que «aún es tabú». «En ocasiones, a posteriori, vemos la necesidad de haber tratado estos temas. El hecho de no hablar de la muerte, de no aceptarla como una realidad de la vida, lleva a que, a veces, cuando acontece, los procesos sean más dolorosos Hacerlo, sin embargo, ayuda en el duelo», asegura la psicóloga de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, quien destaca, precisamente, como otro de los objetivos de la charla de este miércoles, el «empezar a normalizar las cuestiones vinculadas con la muerte» y, ya desde el punto de vista puramente «divulgativo», que los ciudadanos «conozcan» el documento de instrucciones previas o «testamento vital», un «derecho de autonomía de la población». «Estos temas suelen salir más a cuento cuando la gente ya está como al final de la vida. Lo que nosotros pretendemos, con esta charla divulgativa, es atraer a la población, en general, para que conozcan este tipo de derecho adquirido. Queremos que sean conscientes de que pueden dejar registrado qué desean que hagan, o no, sus familiares y los médicos, al final de sus vidas, y con sus cuerpos, si es que ellos mismos no lo pueden manifestar, de acuerdo con sus creencias, sus valores, y lo que es importante para ellos», subraya Katy Gutiérrez, antes de avanzar que la intención de la Junta Provincial de la AECC en_A Coruña es «replicar» la iniciativa con sus «compañeros de las sedes de Santiago, Ferrol y Ribeira», y «profesionales de los equipos de Trabajo Social de sus respectivas áreas sanitarias».

