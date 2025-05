¡Ya están abiertas las inscripciones para la VR League 2025 de Zero Latency A Coruña!

Zero Latency A Coruña abrió sus puertas el pasado 27 de septiembre de 2024, convirtiéndose en el primer espacio de realidad virtual de inmersión libre en Galicia. Ubicado en el Human Intelligence Hub (Hi Coruña), cuenta con más de 500m² de superficie dedicados a experiencias de realidad virtual free roam como: Far Cry, Singularity, Outbreak, Warhammer 40K, entre otros, permitiendo a los jugadores moverse libremente por el espacio con la tecnología más avanzada del mercado. Estas experiencias están diseñadas para grupos de hasta 8 jugadores, con sesiones que combinan acción, estrategia y aventura en entornos virtuales de alta calidad, así como, para eventos privados, acciones de team building, cumpleaños, despedidas...

