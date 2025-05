La económica hamburguesa de A Coruña que triunfa en Tiktok: "Hacía tiempo que no me comía una así"

Las hamburguesas se han convertido en uno de los platos más populares del momento. Este producto, que antes destaca por ser barato y para salvar un apuro o darse un capricho, ahora se ha convertido en muchos casos en un plato gourmet con altos precios.

Esto ha generado mucho debate, ya que hay muchas personas críticas con este fenómeno. Por suerte, los puristas de la hamburguesa todavía siguen teniendo sitios de toda la vida en los que disfrutar de este manjar.

El tiktoker Noel Horcajada, un popular creador de contenido sobre gastronomía, ha mostrado a sus más de 250.000 seguidores una hamburguesa a pocos minutos de A Coruña que destaca por su estilo clásico y su buen precio.

Una hamburguesa clásica y económica

El tiktoker ha viajado hasta Perillo para probar La Tremenda, una hamburguesería abierta en 1978 que es todo un clásico de la zona. "Decidme donde hoy en día puedes comerte una burger por 4 euros", decía a sus seguidores.

El creador de contenido y su acompañante pidieron dos entrantes, entre los que destacó los aros de cebolla: "Saben como los del Burger (King), no sé donde los comprarán", explicaba. Además de la hamburguesa, pidieron también otro clásico de este tipo de establecimientos, el pepito de ternera: "El pan crujientito, un pepitazo", elogiaba.

Luego llegó el momento de probar la hamburguesa. El joven destacó el pan y sus ingredientes básicos: "ternera, lechuga y huevo", a los que añadió clásicas salsas como ketchup, mostaza y mayonesa. El bocado no dejó lugar a dudas: "Hacía tiempo que no me comía un así". Además de disfrutar de su sabor, Noel Horcajada destacó el precio, tan solo 24 euros por todo: "Gallegos, tenéis que cuidar este tipo de sitios", concluía.