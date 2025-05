Inés Rey: "Yo no soy portavoz del proyecto de Cesuga"

El Ministerio de Educación desveló que el Consejo General de Política Universitaria (CGPU) emitió en marzo del pasado año un "informe desfavorable" sobre la nueva universidad privada que Cesuga planea en Feáns (A Coruña), Emilia Pardo Bazán, un documento que debe emitir pero que no es vinculante, es decir, que por sí mismo no puede parar el proyecto. El rector de la Universidade da Coruña (UDC) pidió que Emilia Pardo Bazán no saliese adelante con informes desfavorables, pero la alcaldesa, Inés Rey, señaló el lunes pasado, en declaraciones a este medio, que la iniciativa tenía el "visto bueno del Gobierno de España". Preguntada por esta cuestión este lunes, afirmó que "ya he dicho todo lo que tenía que decir al respecto, yo no soy la portavoz de la universidad ni la de las iniciativas privadas que se presenten".

La regidora respondió a los periodistas que "todas las dudas que tengan sobre ese tema deben trasladarlas a los promotores de la universidad y a las administraciones que tengan competencias educativas", entre las que no se encuentra el Ayuntamiento. Rey estuvo presente en la presentación de la Emilia Pardo Bazán, y se manifestó a favor de esta iniciativa privada, que, defendió, no compite con la pública, sino que la "complementa", pues cada año "hay siete mil estudiantes que se marchan de Galicia a estudiar a universidades privadas de fuera".

Educación indicó que el pronunciamiento desfavorable se concretó "con siete votos en contra y siete abstenciones, incluida la del responsable autonómico de Universidades". Tras este texto, el Ministerio entiende que el proyecto universitario no tiene "trámites" pendientes, y que es la Xunta, según la ley vigente, la que tendrá que adoptar una decisión sobre si permitir la universidad. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pidió "una aclaración" por parte del Ministerio y se mostraba cauto sobre la posible decisión de la Xunta. "Celebramos que haya una iniciativa, pero todas tienen un procedimiento", manifestó.