Una librera de A Coruña estalla tras sufrir la estafa de este autor: "Non vas ver un céntimo"

Vivimos un momento muy difícil para los amantes de la cultura. La mercadotecnia se lo está llevando todo por delante y ya cada vez queda menos gente que prefiera sentarse tranquilamente a leer un libro o ver una película. Todas las empresas persiguen el activo más valioso de la actualidad sin piedad: la atención de la gente.

Por ello, artistas, escritores y todo aquel ligado a la industria cultural tiene cada vez más difícil hacerse un hueco. Rendidos ante la complejidad, algunos autores parecen haber optado por hacer trampas como la "estafa del autor", un pequeño truco del que ha alertado la Federación de Libreiros de Galicia y de cuyo aviso se ha hecho eco la librera coruñesa y tiktoker @librariaclarion.

"Estou enfadada coa superestratexia de marketing que ten un autor que se dedica a chamar ás librarías ou a facer pedidos a través das súas páxinas web dos seus propios libros utilizando un nome falso. Logo dalle a recoller en tenda e pagar en tenda, pero non os ven a recoller. É dicir, as librarías estamos adiantando estes cartos, que por suposto eu vou devolver estes libros, non me penso quedar con eles se é a súa intención era que estiveran á venda ou no escaparate", comentó visiblemente indignada la propietaria de la Libraría Clarión a través de su cuenta de Tiktok.

La Federación de Libreiros de Galicia señala al autor que llevó a cabo esta práctica

La propia propietaria de Libraría Clarión, en Carballo, explicó que identificó al autor a través de un aviso de la Federación de Libreiros de Galicia: "Igual non sabes cómo funciona esto, pero as librarías podemos devolver os libros e van ir dereitiños para o almacén porque non penso ter absolutamente nada á venta aquí dese autor. E para que non o volva facer vou a bloquear a opción de que a xente poida pagar en tenda. Poderás recollelo en tenda, pero vas ter que pagalo".

"Estos libros costan cerca de 80 euros. É dicir, que eu, pequena autónoma que ten que pagar recibos tiven 80 euros aquí parados durante mes e medio pola túa gracia. Unha gracia que por certo non vale para nada. ¿Pensas que che van pagar algo porque os teus libros vaian a unha libraría e volvan para o almacén? Entonces, por favor, é a segunda vez que me pasa. Con dous autores diferentes. Non o fagades. Non imos poñelo no escaparate, volve de volta para o almacén. Vós non ides ver nin un solo céntimo, solo xerades rechazo para que logo os libreiros non merquemos os vosos libros", continuó informando sobre el desagradable suceso.

"Se alguén quere saber quen é o autor, que me fale por privado. ¿Por qué o sei? Porque a Federación de Libreiros de Galicia nos mandou un correo electrónico dicindo que este autor está facendo isto. Coidado. Eu xa vos digo que non volve a entrar un libro deste autor nesta libraría", explicó antes de cerrar el vídeo.