El Deportivo denuncia "graves consecuencias" por el concierto anunciado por el Concello en Riazor

El Deportivo denuncia "graves consecuencias" por el concierto que el Concello ha anunciado para el 13 de junio de 2026 en Riazor. Este martes por la mañana, el Ayuntamiento, titular del recinto, informó de que la gira de El Último de la Fila pasará por A Coruña y su parada será en el estadio donde juega el Deportivo. El club considera "inadmisible" la "decisión unilateral" del Concello de programar esta actuación "sin consulta ni coordinación previa con el club, legítimo usuario y responsable del mantenimiento de esta instalación deportiva". Aunque todavía no se conoce el calendario del próximo año, lo normal es que el concierto coincida con los play off de ascenso a Primera División. Según fuentes municipales, esta situación se tiene en cuenta y se podrían adaptar las fechas en caso de que el Deportivo tuviese que jugarlo.

El club blanquiazul, "ante la gravedad de los hechos", manifiesta que se "reserva el derecho a emprender todas las acciones legales necesarias para proteger sus derechos y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse". "La falta de respeto institucional no puede seguir normalizándose", continúa el comunicado. Concello y Deportivo ya tuvieron un choque el año pasado coincidiendo con la celebración del ascenso a Segunda División por la falta de acuerdo por el convenio de la cesión del estadio.

El Deportivo asegura que supo de este concierto a través de "un correo electrónico enviado por la concejalía de Cultura y Turismo del Concello el 30 de abril de 2025 a las 23.54 horas". Una comunicación, define la entidad, "tardía y carente de los detalles básicos y esenciales, así como de la mínima planificación que este tipo de eventos requiere". "Esta forma de proceder compromete directamente la operativa del Club y pone en riesgo tanto la planificación deportiva como la integridad del césped del estadio, en el que se han realizado inversiones significativas en los últimos años", expone.

Recuerda, además, que el césped híbrido de Riazor "fue renovado en el verano de 2024 con un desembolso de 800.000 euros asumido íntegramente por el club", por lo que la celebración de un concierto de gran formato "implica una regeneración completa del terreno de juego", lo que supone "un proceso costoso y técnicamente complejo que requiere varios meses de preparación".

"Estas prácticas no solo generan perjuicios materiales, sino que ponen en duda la necesaria colaboración entre instituciones para la gestión compartida de un recinto estratégico como Abanca-Riazor", lamenta el club, que insiste en que en la ciudad existen "otros espacios multiusos capaces de albergar un evento de estas características sin comprometer recursos humanos y económicos ya asignados por el club a su operativa deportiva". Y añade: "No se puede perder de vista que los perjuicios causados al RC Deportivo impactan directamente en su planificación y funcionamiento, y que no se puede desvincular el bienestar del club del de la propia ciudad de A Coruña".

Así, el Deportivo exige que "se ponga fin a este tipo de actuaciones unilaterales" y reclama la "inmediata implementación de un protocolo vinculante de coordinación, que garantice que cualquier evento previsto en el estadio se planifique con la debida antelación, de forma consensuada y con respeto a los intereses deportivos" del club.