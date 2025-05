Dua Lipa le canta a A Coruña en su último concierto: "Me gusta La Coruña, me gustas tú"

A Coruña ha sido una de las protagonistas del último concierto que la artista Dua Lipa ha dado en Madrid. La inglesa versionó Me gustas tú de Manu Chao y cantó aquello de "me gusta La Coruña, me gustas tú".

Dua Lipa aprovecha cada concierto para cantar alguna canción conocida del país al que va. El pasado domingo cantó Héroe de Enrique Iglesias, y ayer se animó con este clásico de Manu Chao.

Manu Chao es un amante de A Coruña y el cariño que le tiene la ciudad es recíproco. En 2022, actuó en el parque de Santa Margarita y el Concello tuvo que aumentar las entradas de 2.000 a 3.000 de la cantidad de gente que quería ver al artista parisino de ascendencia gallega.