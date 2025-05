Luz verde al convenio para las obras de mejora de la Torre

El Concello ha dado luz verde al convenio para poder realizar las obras de mejora en la Torre de Hércules, subvencionadas con fondos Next Generation y que ejecutará la Xunta. La obra se anunció en 2022 y aún no se ha ejecutado, en parte, por la falta de entendimiento entre ambas administraciones. Para no perder las ayudas europeas, tendrán que estar finalizadas dentro de poco más de un año, en junio de 2026.

La inversión total será de más de cerca de 1,2 millones de euros e incluye seis actuaciones. De esas seis actuaciones, cinco están incluidas en el convenio con la Turismo de Galicia y tienen un presupuesto de más de 900.000 euros, mientras que la otra la acometerá el Concello. La actuación incluye la mejora del faro y de su accesibilidad, la excavación de la base y la restauración de los senderos del entorno.