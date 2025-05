Siete intervenciones policiales al mes en A Coruña por gritos en la calle y una denuncia a locales

Para paliar la tensión entre vecinos y el ocio nocturno, el Gobierno local decidió constituir una mesa técnica que evaluará la modificación de la ordenanza de ruidos a principios de este mes. El objetivo, según el Concello, es «buscar puntos de encuentro entre el sector y los vecinos para mejorar la convivencia».

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña resaltó durante esta reunión diez medidas para la «transformación del modelo hostelero» de la ciudad, entre ellas incluir un nuevo grupo de licencias para locales que venden comidas, eliminar la obligación de instalar sonógrafos y las Zonas de Protección Acústica Especial por su «escasa eficacia», así como el rechazo a la implantación de una tasa turística en A Coruña.

Para los vecinos el problema está en que las actuales ordenanzas no se hacen cumplir. El presidente de la asociación de vecinos del Orzán denunció que «hay locales que tienen licencias que no se corresponden con su actividad», y aseguró que no es un problema con el tipo de local, sino con que no se superen los 25 decibelios. «La clave es la insonorización», dijo durante la constitución de la mesa técnica.