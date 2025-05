«El escenario es mi zona segura, estoy más cómodo ahí que en una fiesta»

Sarria hace parada en A Coruña, este jueves (21.30 horas) en la sala Mardi Gras, para presentar El mundo es cruel (pero creo en él), su segundo álbum de estudio.

Es su primera vez en una sala en A Coruña. ¿Cómo afronta la gira?

Está siendo una gira muy bonita porque está siendo primera vez en muchos sitios. Es un riesgo y podemos enfrentarnos a una sala medio vacía, pero nos estamos llevando la sorpresa de que todas las fechas están teniendo una acogida brutal. En Galicia hemos hecho festivales, pero esta es la primera vez que podemos comprobar en salas cómo han calado nuestras actuaciones de esos festivales y cómo el proyecto sigue funcionando por aquí.

¿Qué recinto prefiere o qué diferencias encuentra entre sala y festival?

Para mí, lo más bonito es encontrarte con una sala abarrotada, Más que un festival o que un macroconcierto. Una sala es cercana, tienes al público delante, escuchas lo que dicen, puedes tomarte luego una cerveza con ellos, charlar... Hay una comunión muy grande con el público que te sigue, con la gente que viene a verte. Un festival tiene dimensiones más grandes, tocas con un público mayor, pero por otra parte se hace un poco más frío. Entonces, el festival te da una sensación de una magnitud tremenda, pero el calor y el cariño realmente te lo da una sala. Sin las sala, los grupos como el mío no progresan, no se nutren, no hacen su camino.

Usted conoce bien este mundo. Ya giraba con Los Labios cuando tenía solo 20 años.

Sí, he tenido la suerte de tocar con proyectos que han girado mucho. Con Los Labios incluso salimos de España e hicimos giras en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile y hasta Australia. Y creo que fuera de España hay un cuidado y un respeto por las salas que ya me gustaría que hubiese aquí. Yo, como músico, me he criado en salas y he aprendido ahí y es donde me he llevado mis mejores decepciones y mis peores victorias. Ese ecosistema es fundamental.

¿De qué manera le ha influido el rock de los años 60 y 70 en su música?

Me ha influido muchísimo, la verdad. Yo me he criado con ese tipo de música, es la música con la que me enamoré de la música y con la que aprendí a tocar instrumentos. Está en mi ADN esa manera de hacer y entender las canciones. Este proyecto tiene mucha influencia de los Beatles, de Charly García, de Pink Floyd, y también de la música disco y de boleros. Para mí lo más importante es intentar integrar todas las cosas que me gustan en el sonido de Sarria.

Entonces, ¿el mundo es menos cruel desde el escenario?

Yo pienso que sí, para mí el escenario es mi zona segura, es mi casa del pilla-pilla. Me siento más cómodo en un escenario que en una fiesta. Me da muchas cosas bonitas, como que haya gente que hace kilómetros para venir a vernos.

¿Ya trabaja en algo nuevo?

Sí, ya estoy haciendo las primeras maquetas del siguiente álbum. Así que ya con la cabeza puesta en el tercer disco y en darle otra vuelta de tuerca al proyecto.

