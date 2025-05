Del arpa a la guitarra eléctrica, en el Conservatorio Profesional de A Coruña

«A veces se piensa que el conservatorio es algo anticuado, con profesores carcas, inaccesibles, que solo puede entrar la élite, que tienen que estudiar muchas horas al día y la realidad es que es un centro educativo muy diverso, mucho más accesible de lo que la gente piensa y que los estudios musicales, en este grado profesional, no tienen el objetivo, a pesar del nombre, de que todo el mundo que pasa por ellos vaya a dedicarse a la música», explica el vicedirector del Conservatorio Profesional, Jorge Montes, ante la recta final para preinscribirse en las pruebas de acceso, abiertas hasta este domingo, a la una de la tarde.

Icía Canosa Cordero tiene diez años y entró por primera vez en el conservatorio con ocho. Ella, hija de pandeireteira y chelista, tenía claro desde muy pequeñita que quería tocar el violín, así que, con seis años, entró en la escuela de música Suzuki. «Primero, yo quería tocar el chelo, pero después vi el violín y me encariñé con él, también me enseñaron flauta, pero no me gustaba», explica Icía que, gracias a haber empezado en el conservatorio, ha ampliado horizontes y le "molan" desde el piano a la guitarra, sin olvidarse de cantar y de los aplausos tras la actuación. «Después de todo el esfuerzo de aprenderte una canción que igual ni te gustaba, te sacas un peso de encima», reconoce Icía.

Confiesa que, antes de cruzar las puertas del conservatorio, pensaba que las clases iban a ser de «libro y fichas», sin embargo, se encontró con «juegos», con compañeros que, como ella, querían experimentar y aprender música y con profesores dispuestos a acompañarles en este camino.

Arón Puga Puente acaba de cumplir 18 años y lleva su violín a la espalda, el instrumento que hace una década decidió que quería estudiar y que le ha acompañado desde que llegó al conservatorio por primera vez.

«Yo voy a intentar ir a un conservatorio superior, ya sea en A Coruña o en Salamanca y, en el futuro, me gustaría ser profesor de violín», relata Arón que, para poder compaginar los estudios musicales con los de Bachillerato, se cambió de su instituto en Culleredo, al Salvador de Madariaga, justo al lado del conservatorio, para ahorrar desplazamientos. Aunque en su familia nadie tiene estudios musicales, desde el principio le apoyaron y le acompañaron para que pudiese hacer realidad aquella idea que se le cruzó por la cabeza cuando tenía seis años y vio «por la calle, en Santiago, a gente tocando instrumentos» y se le ocurrió decir que él también quería.

Con la perspectiva de la recta final de sus estudios en el Conservatorio Profesional, Arón se queda no solo con la evolución durante todos estos años, sino también con las experiencias, «con los compañeros», con ponerse «retos y superarlos», «con los amigos que tocan otros instrumentos» y con todas las horas en las que no tocan para aprobar sino para aprender y divertirse.

En un momento en el que los más pequeños tienen una oferta de actividades extraescolares muy amplia y en el que, aquellos que se lo pueden permitir, les animan a probar para que encuentren lo que les gusta, desde clases de chino a robótica, el conservatorio resiste y se adapta para que su opción esté encima de la mesa, de igual a igual con las demás.

«Ofertamos unas cien plazas cada curso y, en los últimos dos años hay, de media, 150 solicitudes, así que, ahora mismo, tenemos más demanda que oferta. Yo creo que lo que cuesta un poco más es que la gente nos conozca un poco más, que sepan que hay más estudios que los instrumentos más demandados, que siempre son piano, violín, guitarra y percusión, por ejemplo, de clave, oboe, saxofón, arpa y, este año, también guitarra y bajo eléctrico», relata la coordinadora de Grado Elemental, Laura Borrajo, que anima a todos los estudiantes de entre ocho y catorce años que quieran aprender un instrumento, a que se presenten a las pruebas de acceso, aunque nunca antes hayan ido a clases de música, y que elijan entre las más de veinte especialidades que ofrecen.

«Desde 2011 tenemos un proyecto de innovación educativa que permite el acceso a alumnado con discapacidad a las enseñanzas elementales. Actualmente tenemos doce estudiantes en diferentes cursos y de diferentes instrumentos que tienen una adaptación para que puedan aprender», relata Borrajo, que explica que el perfil de este proyecto, ahora, es, sobre todo, de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con Down. Además, en el aula, puede haber estudiantes con otra diversidad funcional, como movilidad reducida o personas ciegas, que entran por la vía ordinaria. «Es para darle la oportunidad a niños que, de otra manera, no podrían estudiar música», explica la jefa de estudios, Uxía Vilar que, junto a Borrajo comenta que hay alumnos a los que asistir al conservatorio les ha ayudado a tener una rutina que ha derivado en que vayan mejor en el colegio y también en sus relaciones sociales.

«El conservatorio es un lugar para todo el mundo que va a enriquecer la vida de todas las personas que pasen por él, independientemente de lo que quieran hacer y de cuáles sean sus aspiraciones, por eso hay que perder el miedo a hacer la prueba», incide Montes. Para el director del centro, Antonio Facal hay, además, hay otro factor importante en los estudios musicales a día de hoy y es que, en un tiempo «saturado de pantallas», intentar sacarle sonido a un instrumento, repetir, practicar, colaborar e improvisar con otros compañeros son actividades que fomentan valores positivos en los niños y niñas y que hacen «mucho más por su educación que estar viendo vídeos de TikTok en periodos breves que, después, se les escapa la concentración».

Tanto los profesores como los alumnos hacen hincapié en que, si bien hay que dedicarle «tiempo y esfuerzo» al conservatorio, nada de eso es en balde, porque, a cambio, consiguen unas experiencias únicas. Para la coordinadora de Igualdad, Lidia Espido, es importante también la apuesta del centro por la «educación en valores como el respeto, contra la violencia y creando un lugar en el que todos, con sus diferencias, se sientan queridos», y, en esa línea, por ejemplo, intentan paliar la ausencia de referentes femeninos en las programaciones rescatando obras escritas por mujeres.

Otro de los miedos que suelen tener las familias y que los profesores del centro quieren ahuyentar es el económico, ya que no solo cuentan con becas y bonificaciones en la matrícula sino que también tienen instrumentos en préstamo y salas de estudio en las que los alumnos pueden practicar. Y, si llega el momento, cuentan también con la experiencia y los conocimientos necesarios para guiarles en la compra de un instrumento propio, que puede ser de segunda mano o de materiales nuevos, que son más económicos. "Mi primer violín costó 50 euros", recuerda Arón, que preve ahorrar parte de su beca para reemplazar el instrumento que ahora usa por uno mucho mejor.

