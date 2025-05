«Si luchamos, estoy convencida de que Xuxán será un barrio muy bueno»

María Sierra trabaja en la Administración y es técnica informática. Tomó la decisión de irse a vivir a Xuxán en 2009, cuando el proyecto de su vivienda se llamaba todavía parque ofimático. Se mudó a su piso diez años después, tras muchas asambleas, retrasos, problemas y acuerdos porque ella, como tantos otros, llegó al barrio como socia de una cooperativa. Está segura de que esa experiencia que atesoran tanto ella como sus vecinos les ayudará en el nuevo reto que ahora asume, el de ser la primera presidenta de la asociación vecinal de Xuxán.

¿Por qué se anima a dar el paso y ser la primera presidenta de la asociación vecinal de Xuxán?

Hacía tiempo que creía que hacía falta crear una asociación de vecinos. No fui yo la que hizo los primeros movimientos, sino que fueron otros miembros de la junta que ahora están como vocales. Yo tenía claro que quería ayudar y me postulé para eso y fui la primera que levantó la mano el día que se empezaron a pedir voluntarios. Aunque yo soy la presidenta, la idea es que vamos a ser un equipo.

Siendo Xuxán un barrio tan nuevo, ¿cuáles son sus necesidades y sus prioridades?

Necesitamos de todo, queremos que se nos escuche y luchar por el barrio, que se nos tenga en cuenta cuando se tomen decisiones y queremos hacernos ver para tener un buen barrio.

¿Cuáles son las más urgentes?

Justo en la asamblea que tuvimos el jueves, un niño que fue con sus papás levantó la mano para preguntar cuándo estaría el parque arreglado. Tenemos un parque que no está bien. Es un problema porque en el barrio hay un montón de niños y el parque lo necesitamos ahora, no dentro de cinco años, cuando hayan crecido. Estaban los niños encantados y además había aliviado bastante el parque de Matogrande que estaba un poco saturado y, de repente, nos quedamos sin él. Otra cosa que nos preocupa bastante es el tema de la limpieza de las parcelas que no están siendo edificadas están abandonadas, conexiones ... Mil cosas, la verdad.

¿Notan mucho la falta de las frecuencias del bus universitario los fines de semana?

Sí, estamos un poco descolgados. Estamos encantados con la conexión con Matogrande, pero se ha quedado minúscula. Los que vivimos más cerca de Eirís, podemos ir a la parada del 1A, pero somos un barrio muy grande, que parece que no, porque aún se ve mucho edificio en construcción, pero los que están habitados tienen muchos vecinos y necesitamos que entre alguna línea de bus en el barrio que nos conecte con la ciudad.

Por ahora hay viviendas, pero ¿reivindicarán servicios que tienen los barrios consolidados, como biblioteca, escuela infantil o instalaciones deportivas?

Sí, la escuela infantil tiene que ser ya, no podemos esperar a que envejezca la población. Algunas de las parcelas del barrio están reservadas para equipamientos deportivos y eso tiene que ser a corto plazo. No podemos esperar a estar todos viejitos y cojeando.

Xuxán está en crecimiento todavía, con cooperativistas que ya tienen sus viviendas pero aún no se les han entregado, con otros que quieren construir, ¿cómo afrontan este panorama?

Estamos acostumbrados a vivir en medio de las obras, pero notamos que hay cada vez más tráfico. Las empresas que están construyendo es necesario que tengan bien valladas las parcelas, porque es peligroso tal y como están, sobre todo para los niños.

El hecho de que muchos vecinos hayan accedido al barrio por el sistema de la cooperativa, ¿les puede ayudar a la hora de tomar decisiones, ya que están acostumbrados a las asambleas?

Yo creo que sí. Salimos de la reunión el jueves y ya tenemos un lista de 21 candidatos a ser socios, además de los diez que somos en la junta directiva. Yo creo que lo de las asambleas es ya algo a lo que estamos muy acostumbrados.

¿Cuál será su posicionamiento en cuanto a los nuevos proyectos planteados en el barrio, hay cooperativistas a los que les gustaría ser sus vecinos, pero que no tienen claro si podrán serlo?.

Animamos a los futuros vecinos a que se hagan socios. Son parte interesada en la problemática del barrio y deberían participar. Nosotros, en lo que podamos ayudar, vamos a intentar ayudar. Tenemos experiencia en el mundo de las cooperativas y en sus problemas, yo creo que todos los de la junta hemos sido o somos socios de alguna cooperativa y podemos aportarles nuestra experiencia.

¿Cuándo decidió usted vivir en Xuxán?

En 2009 me embarqué en esta aventura y firmé las escrituras en 2019. Aunque nos tocó pelear bastante, sigo convencida de que tiene la ubicación perfecta y de que, si luchamos, va a ser un barrio muy bueno.