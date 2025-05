Renfe e Iberia compiten con el primer viaje del día a Madrid desde el 9 de junio

A partir del 9 de junio, Renfe refuerza la conexión de la ciudad con Madrid, operando un tren que sale a las 5.14 horas de la estación provisional de San Cristóbal y que llega a las instalaciones de Chamartín-Clara Campoamor, a las 8.49 horas, tras parar en Santiago, Ourense y Zamora. Este tren entra en competencia directa, al menos horaria, con el primer vuelo que sale de Alvedro con destino a Madrid, que opera Iberia. Este vuelo sale a las 6.30 horas y llega a la capital apenas ochenta minutos después, a las 7.50 horas.

A favor del tren está que ambas estaciones están en puntos relativamente céntricos de la ciudad, a diferencia de los aeropuertos, también que el proceso de embarque es más sencillo y, a menudo, más rápido que el del avión y, en este punto, en el que Renfe ha puesto ofertas especiales, con billetes por 29 euros por trayecto, también el precio ya que, si bien se puede viajar de A Coruña a Madrid por 20 euros en el mismo mes de junio (el martes 17, en el último vuelo del día, saliendo a las 21.40 horas y llegando a la capital a las 23.00 h.), no es posible hacerlo en ese primer enlace del día. El tren se perfila también como una alternativa para todos aquellos que quieran viajar a Madrid con algo de equipaje, más allá de una maleta de mano, de hasta diez kilos —que es lo que permite Iberia— sin que eso suponga un incremento en el coste del billete, aunque no será la prioridad para todos los usuarios.

El portavoz de la plataforma de apoyo a Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, entiende que, aunque el tren ofrezca esta alternativa, no se va a producir un trasvase masivo de viajeros, sobre todo, por el perfil de usuario que tiene este servicio. «El vuelo de las 6.30 horas tiene mucho pasajero en conexión —viajeros que no tienen como destino último Madrid, sino que van al aeropuerto con el objetivo de subirse a otro avión que los lleve al siguiente punto de su itinerario— y mucho pasaje de negocios que va y viene en el día, entonces, una hora y veinte de ida y otra hora y veinte de vuelta, frente a tres horas y 35 minutos por trayecto... Creo que queda bastante claro. Pensamos que no va a competir en absoluto con el avión», explica Maroto, que incide en que para coger el primer vuelo de la mañana, que llega a Madrid antes de las ocho, no es necesario presentarse en Alvedro una hora antes sino que llega con hacerlo con treinta minutos de antelación, algo que reduce el tiempo invertido en el viaje.

