La Universidade de Santiago rechaza el proyecto de Cesuga

Desde 1998 en España no se ha creado ninguna nueva universidad pública. En estos últimos 27 años, las privadas han pasado de 14 a un total de 47, una de ellas en Galicia. Impulsada por Abanca, la Universidad Intercontinental de la Empresa recibió a sus primeros alumnos en el curso 22-23. Ahora el grupo empresarial educativo Cesuga acaba de presentar su proyecto para crear una nueva institución privada, la Universidad Emilia Pardo Bazán. La iniciativa no ha gustado en la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Así, el Claustro aprobó una declaración institucional en defensa de la educación pública en la que se pide paralizar su puesta en marcha. En la declaración se insta a al Parlamento de Galicia, a la Xunta de Galicia, a la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia y al Consello Galego de Universidades «a paralizar» este proceso, mientras defienden el compromiso de la USC con un modelo «público, de calidad, inclusivo, cooperativo, planificado y al servicio de la sociedad gallega».