BiciCoruña suspende el abono a cuatro usuarios al día por uso indebido del servicio

«¿Esa normativa no existía?», pregunta Lucía. Después de explicarle las nuevas normas, esta usuaria dice que «está bien que existan para que esto no sea un juego», aunque es la que se muestra más crítica con el servicio: «Una vez tuve un problema, que no me enganchó bien, llamé al teléfono y no me cogió nadie». A la hora de utilizar la bicicleta por el centro de la ciudad, cree que «con las obras no es fácil utilizarla». El mal uso lo ve entre jóvenes: «Me gusta que usen la bicicleta, pero hay que mejorar la educación vial».