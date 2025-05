Chayanne «pone el alma» en A Coruña

El cantante puertorriqueño Chayanne ha roto 14 años de ausencia en España este fin de semana con el inicio de su gira Bailemos otra vez, en la que ha vuelto a hacer vibrar al público con su inolvidable Torero para «poner el alma en el ruedo».

En su tercera visita al Coliseum de A Coruña, tras las de 2002 y 2004, Chayanne ha vuelto a llenar, con diez mil personas, que agotaron las entradas en su momento en apenas una hora desde su salida a la venta. El cantante no visitaba España desde 2010, tras cancelar la gira prevista para 2020, pero el público no lo ha olvidado. Él ha agradecido el amplio apoyo. «Mi gente bonita, qué placer estar aquí en A Coruña. Muchos años, me tenéis abandonado», ha bromeado antes de explicar que su trabajo de la gira «se ha hecho con amor y con cariño»: «Ustedes manden y yo obedezco», ha proclamado.

Y en su regreso ha optado por empezar con Bailemos otra vez, uno de sus últimos temas que, además, es casi una declaración de intenciones de reencontrarse. «Le puse Bailemos otra vez porque quería bailar con ustedes de nuevo y aquí estamos. Me hacía falta desde hace muchos años venir aquí, a España», ha confesado.

Parte del público reunido en el Coliseum para disfrutar del concierto. | Iago López

Plagado de energía, no ha dejado descanso para cantar Salomé y recordar su adrenalina, antes de otro de sus clásicos: Boom boom, en el que ha puesto a «gozar» su cuerpo. Tras este arranque, han seguido varios de sus clásicos como El centro de mi corazón, Provócame, Caprichosa, Cuidarte el alma, Atado a tu amor, La clave y Y tú te vas. Ha llegado entonces el momento más íntimo de la noche, ya lejos de la electrónica en versión unplugged, con sus letras más románticas. Yo te amo, Volver a nacer, Tu pirata soy yo y, como broche a este bloque, Completamente enamorados han parado el ritmo frenético del concierto antes de volver a la fiesta. El idilio entre el público y Chayanne no ha cesado y seguirá, como los amores más sinceros, hasta que lleguen «los humanos a Marte».

Ha recordado a los suyos y ha planteado una pregunta al público: «Si nos quedara poco tiempo, ¿a dónde iríamos, con quién estaríamos?», ha reflexionado. Este tema ha sonado después de Palo bonito, Este ritmo se baila así, Fiesta en América, Si nos quedara poco tiempo y Te amo y punto. El puertorriqueño animó a disfrutar la vida con Madre tierra, interpretada junto a Como tú y yo y Dejaría todo para poner punto y seguido a su actuación. Al final ha quedado tiempo para otras cuatro canciones, que el público echaba en falta, pues están entre las más conocidas del cantante, como son Tiempo de vals, Bailando bachata y Un siglo sin ti han sido las tres primeras, justo antes del colofón con su tema más conocido, la inolvidable Torero.