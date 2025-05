“El valor fundamental del diseño es resolver problemas”

La Galician Design Week vuelve esta semana a la ciudad con decenas de actividades gratuitas, conferencias y exposiciones. Su codirector Álvaro Rico, director creativo de Urban Lab, explica las novedades del festival este año.

¿Qué tiene de especial la Galician Design Week?

Uno de los objetivos del festival es mostrar buenas prácticas, mostrar buen diseño para que se entienda su valor. Su valor no es estético, pero podríamos decir que es incluso hasta secundario porque es muy subjetivo, la cuestión es si un diseño cumple o no cumple. Lo estético para ti puede ser bonito y para mí feo. Pero lo importante es el objetivo que cumple y el problema que resuelve. Esta exposición en la plaza de Lugo, Design in Galicia, la ha hecho el Grupo Malasa, con cuatro tótems rellenos de viruta excedente de sus productos que alimentan sus calderas de biomasa. La llevamos haciendo varios años, y la base es exponer el mejor diseño gallego de los últimos años en base a una serie de concursos o premios que creemos que tienen cierta identidad y repercusión.

Del nuevo talento gallego en el ámbito del diseño, ¿cree que hay algo que los conecta, algo que destaque particularmente?

Siempre basamos el diseño de un territorio en cuestiones puramente estéticas. Tienes, por ejemplo, un tipógrafo en O Grove, Rubén Prol, que una de sus tipografías se basa en cómo rotulaban las dornas. Como diseñador gallego, puedes beber de diferentes fuentes y hay una influencia. Se nota más en unas disciplinas que en otras como en la arquitectura. Se utiliza material local, oficios locales. Hay una estética, hay un paisaje, un contexto que marca mucho como se hace arquitectura. Galicia a día de hoy es una potencia mundial, solo tienes que ver, por ejemplo, la bienal de arquitectura de Venecia, donde los comisarios son dos gallegos. Desde Galicia hay una calidad de vida, un sosiego mayor que en otras ciudades más grandes, hay otro perfil de clientes. Tenemos la suerte de que hay empresas grandes que te permiten trabajar otras escalas, y que aquí hay buenos profesionales, sobre todo muchos están volviendo.

En el festival incluyen todo tipo de ámbitos, desde la arquitectura, el audiovisual o la escenografía. ¿Cuál es la idea que los conectan?

Para mí lo básico de un diseño es su funcionalidad. Si te doy una silla en la que no te puedes sentar y te parece preciosa, no tiene ningún sentido. Eso es una pieza de arte si me apuras, que igual te transmite muchísimo, pero no es diseño, no cumple la función para lo que los diseñaste. Las estéticas son subjetivas, incluso en una misma sociedad. Yo llevo puestos unos Vans y una chica de 22 años va a llevar una estética completamente diferente porque le gusta. Entonces, es tan subjetiva la parte estética del diseño, que realmente no es valorable. El valor fundamental es resolver problemas.

Este año las conferencias PRO tienen un cartel 100% femenino. ¿Qué llevó a esta decisión?

Nosotros en el festival llevamos desde el principio con un código interno, donde la igualdad es algo muy básico. El diseño es un sector donde la visibilidad femenina cuesta, sobre todo en el mundo de los cargos directivos de empresas de diseño. Este año hemos querido hacer una declaración de intenciones. No estamos rebuscando el mundo de diseño perfiles femeninos, es que los hay, y los hay buenísimos. A nuestro equipo no nos ha costado programar un cartel 100% femenino en las conferencias.