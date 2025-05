«Este Gobierno local peca de falta de diálogo; no es ir a un sitio y soltar el rollo»

Dice Inés Rey que no hay alternativa a su gobierno. ¿Cree que ese mensaje ha calado en la sociedad tras la cuestión de confianza?

Alternativa hay desde el primer momento que nosotros nos llevamos la confianza mayoritaria de la sociedad coruñesa. A la alcaldesa hay que recordarle que las elecciones las ganó el Partido Popular. Con lo cual, sí, hay alternativa. Es cierto que hay una serie de componentes políticos y hay ahí un partido político, que es el BNG, que apoyó esa investidura en su momento, pero que ha retirado la confianza en la alcaldesa bien a través de los presupuestos que no los ha apoyado y de esa cuestión de confianza que se planteó en el pleno municipal y que tampoco han apoyado. La que no tiene la confianza de la sociedad ni de los grupos políticos es la alcaldesa.

¿Considera que salió perjudicada de ese proceso?

Lo triste de todo esto es que la más perjudicada es la ciudad por su forma de actuar. Ella se queja de los presupuestos y la realidad es que los presentó en febrero. Si hubiera atendido las peticiones del PP, los presupuestos hubieran sido aprobados mucho antes. Sin embargo, con nosotros no quiere saber nada. Hubo una cuestión de confianza y no ha tenido la confianza, pero al final por ley salen aprobados. Estamos hablando de unos presupuestos que van a empezar a ejecutarse en mayo, con cinco meses de retraso.

¿En algún momento de ese proceso pensó que podría haber un acercamiento con el BNG?

El BNG lo puso muy claro desde el primer día: que no apoyaba los presupuestos y que no apoyaba a la alcaldesa, pero bajo ningún concepto iba a consentir que gobernara la lista más votada, que es el PP. En eso el BNG no engañó a nadie, dijo claramente que nunca iban a apoyar al PP. Entre otras cosas porque no pueden, porque el Bloque de A Coruña depende del Ayuntamiento de Santiago. Están atados de pies y manos para una actuación de este tipo.

Cuando se aprobaron las cuentas dijo que esto era una autocracia y que José Manuel Lage pasaba a ser el nuevo alcalde. ¿A qué se refiere?

Lo dijimos siempre. Es el concejal que tiene más competencias, es el concejal que ha asumido todos los grandes proyectos de ciudad y es el concejal que, a raíz de los presupuestos presentados y aprovechando que el Bloque se negó a negociar con ellos, hizo una modificación de las bases de ejecución, con lo cual ha sustraído al pleno la capacidad de fiscalizar la ejecución del presupuesto. Cualquier movimiento en el presupuesto tiene que ser aprobado por él. En estos momentos, es el alcalde de la ciudad.

Hay algunas asuntos que irán a pleno y que necesitan del apoyo de la oposición. Uno de ellos es As Percebeiras. ¿Cuál es la postura del PP en este proyecto?

Nosotros estamos preocupados por los retrasos que llevan ciertos proyectos en esta ciudad. Uno es el de As Percebeiras. Llevamos 10 años esperando que se solucione este proyecto. Uno de los problemas que tiene A Coruña es la vivienda y para solucionarlo hay que construir. Estamos hablando de una promoción en la que hay un 40% de viviendas sociales. El retraso lo produce la actuación del BNG y del PSOE, que han pedido una prórroga de un año. No sé para qué, lo desconocemos. Lo que no puede ser es que un proyecto en esta ciudad tarde más de 10 años, como ha pasado con As Percebeiras, con el mercado San Lucía o con Alfonso Molina.

¿Pero cómo cree el PP que debería ejecutarse As Percebeiras?

Hay que dar una seguridad a la gente para que invierta en la ciudad. Ese proyecto estaba ahí y nadie nos ha explicado por qué se ha paralizado. ¿A dónde quieren llegar? Además, es el proyecto que hay en la ciudad en el que más viviendas sociales se van a hacer.

¿Y As Xubias?

Ahí hay un tema que yo creo que ya está aclarado porque se aprobó una moción [del BNG] para que ese convenio se anulara y que se tramitara la modificación del plan general. Si eso no se está cumpliendo, mi pregunta es ¿qué va a hacer el Gobierno municipal? Yo sobre este proyecto creo que As Xubias sí, pero de esta forma no. A mí no me ha gustado todo el oscurantismo que ha habido en ese proyecto. Las formas no creo que sean las más adecuadas. Hay mucha falta de información. Apareció un convenio firmado de repente y un fondo inversor extranjero que ha comprado muchísimos terrenos. Cuando hay un gran proyecto de ciudad, los demás partidos políticos que representamos a los ciudadanos, y que algunos tenemos la mayoría, y sin esa mayoría no se pueden aprobar esos proyectos, deberíamos estar informados, que es lo que no ha hecho este Gobierno municipal.

El PP manifestó en varias ocasiones su rechazo a la zona residencial tensionada. ¿Cuál cree que puede ser la solución al precio de la vivienda?

El tema no es que el PP esté en contra. Lo que decimos es que el mercado tensionado no es la solución al problema. Y allí donde se testó declarar mercado tensionado, no se produjo el efecto que se había deseado, que era que se bajaran los alquileres. Es cierto que se bajaron los alquileres en las rentas más altas, pero en las rentas normales incluso se subieron. En Cataluña, por ejemplo, no está funcionando. La ley no tiene el efecto deseado. Esto no va a ser la solución a un problema. La solución pasa por construir más viviendas, agilizar las licencias y modificar la Ley de vivienda para dar seguridad jurídica. Además, en esta ciudad hay en estos momentos unas 30.000 viviendas vacías. ¿Por qué no salen al mercado?

También está pendiente de aprobación definitiva la ordenanza de pisos turísticos.

Yo creo que hay que hacer una ordenanza de los pisos turísticos, pero también hay que atender a los derechos adquiridos por las personas que ya han hecho una inversión para el piso turístico. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué muchas personas han decidido dejar de tener su piso en alquiler y convertirlo en piso turístico. Y a lo mejor la razón la tenemos en esa falta de seguridad jurídica que produce la nueva Ley de vivienda. Yo creo que ahí está la cuestión. Pero sí hay que hacer una regulación que sea buena para la ciudad.

¿Qué opina de la tasa turística?

La tasa turística está pensada para las grandes ciudades que reciben muchos turistas. Yo no creo que en A Coruña sea necesaria. También hay que ver cómo se va a regular. Qué va a pasar con las personas que vienen en un crucero y que no duermen en la ciudad, que no pernoctan. Yo no soy mucho de poner impuestos. No creo que sea la solución. Esto puede hacer que una persona diga «si en A Coruña es más caro, me voy a otra ciudad».

Otra ordenanza en camino es la del ruido. ¿Va a ser la solución al problema entre ocio nocturno y descanso vecinal en determinadas zonas?

Tenemos que trabajar todos para mejorar la situación. Yo soy muy partidario del ocio, pero también del derecho al descanso. Hay que hablar con el sector, que yo creo que tiene sentido común y que puede ver las situaciones que se dan a veces de ruidos que son inadmisibles. Sentémonos a hablar y busquemos soluciones. Que no sea tanto sancionar sino hacer labor pedagógica. Y, por supuesto, es necesaria más presencia policial.

¿Falta diálogo?

Sí, si de algo peca este Gobierno municipal es de la falta de diálogo. Porque diálogo no es ir a un sitio y soltarles el rollo. Diálogo es hablar, sentarse, analizar las cosas que piden y ver lo que se puede y lo que no se puede hacer.

En las últimas comparecencias en las que han coincidido Inés Rey y Alfonso Rueda se han cruzado halagos por su colaboración. ¿Esto condiciona su oposición?

En aquellos temas que no lidera la alcaldesa, sí que se consigue el diálogo. En Coruña Marítima, aunque la alcaldesa sea la presidenta, el líder es el Puerto. En el Chuac también se está consiguiendo diálogo. Pero en los temas que dependen directamente de Alcaldía, dime con quién dialoga esta alcaldesa. Hay entidades que han esperado más de año y medio para que les reciba. Hay entidades que están esperando que un día les haga una visita. Eso no es de recibo. Un alcalde tiene la obligación de mantener un diálogo constante con todo el mundo. Y, además, un diálogo constructivo.

