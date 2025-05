As cantareiras Adolfina e Rosa Casás decoran as paredes da escola infantil Luís Seoane

As paredes da escola infantil Luís Seoane xa conta co seu propio homenaxe ás cantareiras protagonistas do Día das Letras Galegas deste ano. O Concello inaugurou esta mañá un mural de Adolfina y Rosa Casás creado pola ilustradora Tania Solla.

A obra busca visibilizar as aportación á música popular das pandereteiras, decorando o centro no que a neta e sobriña delas exerce como directora.

O acto forma parte da programación municipal para celebrar o Día das Letras Galegas e a el acudiron a alcaldesa, Inés Rey, o concelleiro de Educación, Juan Ignacio Borrego e o edil de Cultura, Gonzalo Castro. O Executivo local destacou o seu compromiso coa defensa e promoción da cultura galega.