El festín de Chayanne en el Tira do Playa

Para comer, Lugo. Eso se dice. Pero lo cierto es que A Coruña no se queda atrás. No son pocos los artistas que han aprovechado su paso por la ciudad para disfrutar de su gastronomía e incluso de su vida nocturna. El último en hacerlo ha sido el cantante Chayanne, que actuó ayer en el Coliseum ante miles de personas, no sin antes coger fuerzas en el restaurante Tira do Playa, donde se dio un auténtico festín de percebes, pescado, vino blanco y otros productos típicos. Él mismo se encargó de compartir el vídeo del momento en sus redes sociales, junto con su veredicto sobre la experiencia gastronómica: «Esto es una delicia. Aquí, en A Coruña, son tantos los recuerdos. Estoy feliz de estar en esta tierra bonita», comentó.