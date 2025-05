Galivivienda elimina el plan de pago en diez años tras la reunión con el ICO sobre las viviendas sociales de Xuxán

La reunión de la cooperativa Galivivienda con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha acabado esta mañana sin un documento cerrado de términos y condiciones del préstamo para construir 224 viviendas de alquiler social en el barrio coruñés de Xuxán en cuatro parcelas cedidas por la Xunta, pero con la intención de ambas entidades de "seguir trabajando" para que ese momento llegue en el futuro. "La reunión ha ido de forma excelente, el ICO va a financiar este proyecto, vamos a seguir trabajando en la línea de la documentación que queda y vamos a hacer desaparecer de las previsiones del plan financiero eso de los diez años para tranquilidad de todo el mundo, que nunca se han puesto de manera exigible", ha explicado el gerente de la cooperativa Galivivienda, Rafel Román, sobre la propuesta económica que presentó en la asamblea del 24 de abril y que fue rechazada por 77 de los 116 votos emitidos. Esta propuesta provocó la estampida de hasta un tercio de sus socios, aunque algunos de ellos han solicitado su reingreso. En esa reunión, la cooperativa pretendía aprobar un plan de pagos de 1.100 euros iniciales, 500 euros de entrega inmediata, 20 cuotas de 225 euros una vez aprobada la financiación (mientras se construyen los edificios) y un máximo de 120 cuotas de 475 euros además del pago del alquiler, de unos 500 euros mensuales, en caso de que la situación se complicase, por ejemplo, si la ocupación de las viviendas no alcanzase al 85% o si los bajos comerciales no se alquilasen.

"La reunión con el ICO, como todas las anteriores, ha sido muy positiva y vamos a seguir trabajando para conseguir el préstamo en un tiempo, pero este proyecto va a tener financiación del ICO, porque quiere financiar proyectos de cooperativas en toda España", ha relatado Román, que ha indicado que la firma del préstamo ni se produjo esta mañana ni se realizará "en las próximas semanas", porque es un proceso que "lleva tiempo". "El ICO está estudiando con la cooperativa la manera de financiar el proyecto, que es financiable por el ICO, pero es complejo. El ICO nos ha trasladado que estemos tranquilos, que siguen estudiando el proyecto y que la cooperativa tendrá financiación del ICO", ha incidido Román, en declaraciones a este diario.

Sobre si el plan de viabilidad que manejan ahora es el inicial o el que propusieron a los cooperativistas en la asamblea del lunes 12 de mayo, Román ha indicado que "los socios de la cooperativa a lo único que se van a tener que obligar es a lo mismo que estaban ya obligados antes: a poner 14.000 euros antes de vivir en las viviendas", aunque todavía no están definidas las cuotas. En la propuesta inicial, los cooperativistas se comprometían a pagar 1.100 euros iniciales (entrada en la cooperativa y elección de vivienda) y 13.000 euros antes de la entrega de llaves y, una vez instalados ya en su piso, el alquiler (de unos 500 euros) y algo menos de 1.100 euros al año durante 36 ejercicios, ya que el capital social era de 53.000 euros.

En la propuesta del 12 de mayo, que los socios decidieron no votar, a la espera de la reunión de hoy con el ICO, el plan de pagos era de 1.100 euros iniciales, 500 euros en los días siguientes a la asamblea, 20 cuotas de 225 euros una vez concedida la financiación y 1.361 euros durante 36 años, ya que el capital social se incrementa en 10.000 euros hasta los 63.000.

La forma de distribuir los abonos es importante para los cooperativistas, ya que no es lo mismo hacer un único pago de 14.000 euros antes de recoger las llaves, que estar obligados durante casi dos años a abonar 225 euros al mes mientras tienen que hacer frente a sus alquileres de mercado libre, en algunos casos de 750 euros o más.

"Lo que se mantiene es lo que había previsto inicialmente, 14.000 euros antes de entrar en las viviendas, la forma en la que lo van a tener que poner será en cuotas de 225 euros o en otra modalidad, pero los van a tener que poner", ha incidido el gestor de Galivivienda.

"La cooperativa tendrá que tener un plan financiero del que se van a hacer desaparecer esos diez años porque nunca han sido necesarios", ha remarcado Román, que asegura que siguen "trabajando con los 53.000 euros [de capital social]" aunque no sabe si esa será la cifra final. "Estará entre los 53.000 y los 63.000, pero insisto en que no es un dinero que tengan que poner mañana, porque no lo tienen las familias y no es necesario que lo pongan. La cooperativa es una empresa como otra cualquiera y tiene que tener sus planes de viabilidad financiera acordados, pero una cosa es tener el plan y otra tener que poner el dinero al día siguiente. Es solo una previsión sobre una hipotética situación en la que la ocupación de las viviendas no supere el 85% y los tipos de interés estén altos y, aún así, no es necesario hacerlo en diez años", ha repetido Román.

Sobre los siguientes pasos a dar, el gestor de Galivivienda ha explicado que necesitan aportar más documentación, ya que les falta todavía una licencia, a la espera de un informe de patrimonio y que seguirán trabajando para seguir avanzando en el proceso de concesión del crédito.

Este diario se ha puesto en contacto con el ICO para conocer su versión sobre la reunión aunque todavía no ha obtenido respuesta.