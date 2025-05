El Concello de A Coruña indemniza a la empresa del Womex tras anular un contrato verbal

En 2023, A Coruña fue la sede de la edición de ese año de la feria internacional del sector musical Womex, que trajo a la ciudad a profesionales de 105 países. El Concello se comprometió a asumir parte de los gastos, entre ellos la «coordinación técnica, producción ejecutiva y asistencia a trabajos», un encargo que recayó, a través de un contrato verbal, en una empresa que reclamó una factura de algo más de 140.000 euros. Pero, tras más de un año de problemas para tramitarla, la Junta de Gobierno Local aprobará hoy anular el contrato, que no permite la ley, y abonar el pago con una indemnización.

Según admite el propio informe municipal que se llevará hoy a la junta, el acuerdo con Womex se presentó 2022, pero en 2023 se prorrogó el presupuesto del año anterior, que no incluía partidas para el festival. El Concello contaba con 200.000 euros de la Diputación que, en octubre de 2023, comunicó que no iba a aportar, así que la Concejalía de Cultura cambió de destino fondos para poder pagar.

Pero no fue posible iniciar el procedimiento de contratación habitual porque el Womex ya había concluido, y hubo retrasos por parte del Concello que impidieron reconocer la factura en 2023, con lo que hubo de esperar hasta el año siguiente. En el contrato «se incurrió en la omisión de trámites esenciales». Siempre según la versión municipal, la concejalía «debería haber tramitado un contrato negociado por exclusividad» con la empresa, y, si no podía formalizar el contrato, tramitar un pago por prestación de servicio. Pero resolvió el asunto con un contrato verbal, y esto, según la Ley de Contratos del Sector Público, solo puede emplearse en casos de emergencia, lo que no ocurría con el Womex.

Esto, señala el propio Gobierno local, impide reconocer la factura y abonarla, ya que el acto puede ser constitutivo de «un vicio de nulidad», es decir, que es nulo porque va contra la ley. Por otra parte, el Concello considera que actuó «de buena fe» y que lo mismo lo hizo la empresa, que presentó una factura de 140.058 euros que tiene la conformidad del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, e informes favorables del servicio municipal de este ramo. Tras un dictamen favorable del Consello Consultivo, opta por declarar nulo el contrato verbal y pagar la factura, pero como indemnización.