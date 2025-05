Dos oasis de libros para una ciudad curiosa

Perseida y Restory Books son las dos nuevas librerías de A Coruña. Dos oasis de libros en un mundo que va muy rápido y que se empeña en dejar al margen grandes placeres como encontrar una joya en una estantería o disfrutar del olor de hojas llenas de historias. Nely Martínez y su hijo Arón y la pareja formada por Patricia Acinas y Pavel Milev están detrás de estos dos proyectos.

Restory Books, sin embargo, no es nuevo. La idea tomó forma en Barcelona en 2020. Acinas y Milev se despidieron de la Ciudad Condal en enero y ahora, instalados en A Coruña, abren su templo librero en el número 9 de la calle Marqués de Pontejos. «Nació como librería de segunda mano especializada en cultura visual y ejemplares raros, además de ser un punto de encuentro para gente curiosa», explica Patricia Acinas. Se dedican a «buscar, seleccionar y ofrecer libros que inspiren, que impulsen nuevas ideas y que abran nuevos horizontes».

Entre sus estantería se pueden encontrar libros de «arte, fotografía o ensayo». «Ponemos en valor libros que están olvidados», resume la dueña, feliz de iniciar esta nueva aventura en San Agustín. «Estamos muy contentos», manifiesta.

Nely Martínez, en la librería Perseida / Germán Barreiros

Con la misma ilusión inicia su aventura Nely Martínez desde el número 14 de la calle Pérez Cepeda. Ella siempre ha sido una «gran lectora» pero este es su primer paso como librera. «Hasta ahora tuve un trabajo bastante físico y tengo la espalda un poco mal, así que pensé que tenía que buscar una solución», detalla. Su camino fue abrir Perseida. «Es complicado. La gente me lo dice, que no entiende por qué me complico, pero yo creo que siempre hay que buscar algo para sentirse bien», detalla, a la vez que se muestra feliz de compartir este sueño con su hijo Arón. Juntos van a intentar que este «sea un negocio viable».

Martínez decidió saltarse a la piscina cuando cerró Lume en septiembre del año pasado. «Es una librería a la que yo iba mucho. También cerró Santos Ochoa. Por la zona solo queda Xiada, pero es otro tipo de literatura. La zona se quedó un poco vacía y venimos a sumar», reconoce, y avanza que en Perseida habrá «novela histórica, libros en auge, infantil y gallego».

Las dos libreras apuestan también por «hacer actividades», desde cuentacuentos a presentaciones de proyectos de artistas emergentes con le objetivo de «construir comunidad».