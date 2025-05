Polémica en el mercado de San Agustín: las placeras exigen al Concello que frene el concurso para 23 puestos

Las placeras del mercado de San Agustín exigen al Concello de A Coruña que frene el concurso para asignar 23 puestos en las instalaciones. Han detectado errores en los documentos de la licitación municipal y demandan que se suspenda hasta que queden aclarados y subsanados. El Gobierno local abrió la semana pasada la convocatoria para estos puestos, algunos de ellos vacíos y otros en situación "ambulante", esto es, ocupados pero con el periodo de concesión ya expirado y que pueden permanecer con actividad hasta que se plantea un nuevo concurso. Es en estos negocios donde reside la mayor preocupación del colectivo de comerciantes.

En un escrito presentado por registro, advierten de que el Concello, en el caso de algunos de estos puestos, no ha ofertado "la actividad que se desarrolla en estos momentos y que está autorizada para el mismo". "Es decir, licita un puesto destinado a una actividad cuando en la actualidad autoriza otra distinta" por lo que, según las denunciantes, el "actual ambulante" no podría aspirar a seguir en el puesto en el que hasta ahora ha desarrollado la actividad. Existe la posibilidad, añade el escrito, "de que muchos de los posibles actuales ambulantes puedan quedar sin opción a lograr un puesto en el mercado, dado que para su actividad solo se licitan los puestos actualmente ocupados".

Ponen un ejemplo: salen a concurso dos panaderías "estando dos ocupados en la actualidad en régimen de ambulancia, lo que implica que alguien pueda quedar en riesgo de no poder optar a una licitación justa frente a puestos que quedan todavía vacíos en la actualidad en el mercado y que no se incluyen en la licitación".

Asimismo, detectan varios errores en los pliegos. Entre ellos, planos de los puestos con medidas "erróneas", fotos "contradictorias de los puestos respecto al mobiliario con el que se licita el puesto" y "mobiliario que se licita con los puestos que es de titularidad privada y no municipal" y que, al ser móvil, "no forma parte de las mejoras que se tengan que quedar en el puesto si el actual ambulante no consigue" el puesto o renuncia a concurrir al mismo.

Según el concurso, los interesados solo podrán hacer una propuesta por cada uno de los puestos, que tendrán un canon mínimo de 848,72 euros para los que se dediquen a la venta de aves, pescado, panadería, frutas y hortalizas y demás artículos, y de 1.591,35 euros, para los de carne. Los beneficiarios tendrán que hacer un pago único de la cantidad que hayan propuesto y, después, tendrán que hacer frente al pago de un canon mensual por el uso de este espacio municipal. Las concesiones tendrán una duración de quince años, que se podrán prorrogar durante otros diez años más. El Concello saca a concurso puestos tanto en la zona central como en sus laterales y en su frente. El plazo para presentar ofertas finaliza el 26 de junio.