La Junta de Gobierno Local dio este miércoles el visto bueno a que el Concello pague como indemnización algo más de 140.000 euros de gastos del Womex, la feria del sector musical de 2023, un compromiso que el Ayuntamiento adquirió con un contrato verbal que la misma junta anuló por no cumplir la normativa. La alcaldesa, Inés Rey, defendió que este procedimiento es «perfectamente legal».

Según el propio texto municipal que se llevó a la junta, la empresa se encargó de la «coordinación técnica, producción ejecutiva y asistencia a trabajos» en base a un acuerdo de palabra con la Concejalía de Cultura, pero esto puede ser un «vicio de nulidad» aplicando la Ley de Contratos del Sector Público. Esta normativa solo permite hacer contratos de palabra en casos de emergencia, una condición que no se cumplía, y, como el contrato no se realizó siguiendo los trámites legales, no es válido.

El Gobierno local declaró por tanto el contrato nulo, pero dado que considera que actuó «de buena fe» y la empresa también, le pagará la factura como una indemnización. La alcaldesa defendió el miércoles que este proceso tiene el «visto bueno» del Consello Consultivo y que, como la empresa realizó los trabajos que se le encargaron, no pagarlos sería un «enriquecimiento injusto» para el Ayuntamiento, pero no respondió a la pregunta de por qué se adoptó la fórmula del contrato verbal en este caso.