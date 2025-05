Broncano saluda en La Revuelta a los internos de la cárcel de Teixeiro

El público de La Revuelta, tanto el que acude al plató de forma presencial como el que sigue las emisiones por televisión, es de lo más variopinto y suele tener gran protagonismo en cada edición del programa conducido por David Broncano. El presentador interactúa con las personas que acuden al teatro donde se graba el show y no es la primera vez que se dirige también a espectadores que mandan cartas al programa, ya sean niños que por su edad, al ser menores, no pueden acudir como público al plató o personas que por otras circunstancias no pueden desplazarse para estar en directo durante la grabación. Entre estos últimos se encuentran reclusos del módulo 1 de la cárcel de Teixeiro que enviaron al presentador una carta que llamó la atención del cómico entre otras que decidió abrir al inicio del programa emitido anoche.

El sobre, con el remitente escrito a mano, a bolígrafo, cayó en manos de Broncano y el presentador no dudó en leer su escrito. En la misiva, los presos del módulo 1 del penal coruñés --que es un módulo mixto-- explicaban que ven el programa desde la cárcel y le agradecían a Broncano los buenos momentos gracias al espectáculo de cada noche de lunes a jueves.

El sobre contenía, además, una manualidad que reproduce el logotipo de La Revuelta y un par de pulseras con el nombre de Nelson Mandela, que es como se denomina el módulo 1 de la cárcel de Teixeiro. Broncano remató el momento televisivo decicado a los reclusos de Teixeiro con un saludo para la cárcel coruñesa.