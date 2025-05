El Celta invita a A Coruña a lucir sus colores

El Celta ha querido implicar en la euforia que vive con su posible clasificación a competiciones europeas al resto de la geografía gallega, incluso a aquellas localidades que difícilmente cumplirán con esa pretensión. A lo largo de este jueves, los 313 concellos gallegos han recibido una carta, una bandera y una camiseta de la primera equipación celeste con una petición: la de ondear la bandera en su fachada y brindar apoyo al club vigués en redes sociales de cara al partido contra el Getafe de este sábado. A Coruña, pese a la marcada rivalidad con el Dépor, no ha sido la excepción, y en María Pita han recibido el pertinente paquete con la misiva y el lema «Soño con voltar a Europa», aunque, no se sabe por qué, todavía no la han colgado en el balcón.