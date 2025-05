Dios Ke Te Crew, Boyanka Kostova, Alana, Pava, Ulex e actuación sorpresa no festival Aquí tamén se fala

O grupo Aquí Tamén se Fala, do instituto Rafael Dieste, celebra a segunda edición do seu festival de música cun cartel formado por Dios Ke Te Crew, Boyanka Kostova, Alana, Pava, Ulex e unha actuación sorpresa que, segundo comentou o profesor Arcadio González, terá moito que ver coa campaña que o grupo está a desenvolver este ano, para que o Deportivo cambie o seu nome para que pase a ser o que xa é, "da Coruña".

O festival será o 13 de xuño, na praza da Tolerancia, a partir das cinco da tarde e a entrada será gratuíta. González incidiu no "doado" que está a ser programar un festival variado e de calidade integramente en galego, polo bo momento que están a vivir as bandas do país, con variedade de estilos e alta calidade.