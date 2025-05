“Gracias a la Sinfónica yo me puedo dedicar a la música”

Javier Fajardo es «de los pocos gallegos» que ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de Galicia y a la Filharmonía de Galicia y eso hace que, cada vez que le ofrecen un proyecto con cualquiera de estas dos orquestas, les dé prioridad en su agenda. Aunque estaba previsto que solo dirigiese al coro en los conciertos del viernes y el sábado, a las ocho de la tarde, en el Palacio de la Ópera, por indisposición de Carlos Mena, se pondrá al frente del coro y de la orquesta.

¿Cómo encara este concierto en el que dirige a la Sinfónica de forma sobrevenida?

Con mucho gusto, aunque nadie quiere que los compañeros sufran estos percances. Somos como deportistas, tenemos que estar siempre en forma para poder suplir las ausencias. Me dio mucha pena por Carlos, pero no podíamos no hacer este concierto, ni por nosotros ni por nuestro público. Para el coro es el último de la temporada y es muy especial, porque hemos trabajado mucho sobre Cherubini. Creo que van a ser unos conciertos muy interesantes.

La primera parte es una sinfonía de Haydn, pero sin coro...

Es un autor del que es muy necesario hacer música, porque no hay momento en el que no aprendas algo o en el que no recuerdes algo que es importante para tu día a día. Yo creo que es el maridaje perfecto para una noche en la que se habla de la muerte con el réquiem de Cherubini, aunque es una obra que tiene momentos de luz. Tiene un tercer movimiento que es precioso y el final es realmente virtuoso y esta orquesta lo va a hacer maravillosamente bien.

¿Ha notado mucho cambio en la orquesta desde que la dirigió por última vez?

Todos hemos cambiado desde 2023, yo también me siento muy distinto. No recuerdo un momento tan bueno como este, a nivel musical y a nivel artístico de la Sinfónica. Necesitamos que haya apoyos porque es importante, no solo lo que se puede ver en un concierto sino todo lo que sucede alrededor del proyecto. Ahora mismo se están dando las circunstancias para que sea un vivero de música, de formación y de cultura, que es muy necesario, porque en el resto del territorio no hay muchos casos como este.

¿Por qué se está dando ahora este buen momento, es mezcla de experiencia y juventud o se debe a otra cosa?

Curiosamente, yo nací un mes antes que la orquesta y, desde luego, he notado el impacto que ha generado en la sociedad gallega en estos 33 años. Gracias a la Sinfónica de Galicia yo puedo decir que me dedico a la música, porque he venido a ver conciertos, me ha llegado la formación de sus músicos. La orquesta joven y la orquesta de niños hacen una labor tremenda por el proyecto. No solamente es que se haga bien Mozart o Haydn, sino que el conocimiento que cada músico tiene en esta orquesta lo traslada allá donde va y de eso nos beneficiamos todos los que somos de aquí.

El coro es amateur y la orquesta profesional, ¿hay alguna disonancia entre las dos formaciones?

Yo siempre digo que la diferencia principal entre un amateur y un profesional es que el profesional hace el trabajo, ya sea en la música o en cualquier otro ámbito, en menos tiempo. Amateur realmente es el que ama algo, y quienes componen el coro de la Sinfónica realmente aman cantar, y ese componente humano y espiritual que aportan en cada ensayo, en cada concierto, hace que las diferencias estén más próximas entre ambos grupos. Los plazos son distintos, pero el objetivo es común.

Los miembros del coro tienen que compaginar sus trabajos diarios con los ensayos, en cierto modo necesitan más dedicación que los profesionales.

Nuestro trabajo está siempre orientado a sus circunstancias, y hacemos que los momentos de ensayo no solamente sean de formación o de trabajo para un objetivo como es un concierto, sino que tengan una experiencia íntegra de diversión y de trabajo musical. Lo que intentamos es que la música les ayude a llevar mejor sus vidas.

¿Cómo empezó a interesarse por la música?

Siempre estuve ligado a cualquier cosa donde hubiera música, una banda, un coro, una orquesta... Me marcaron varios episodios en mi vida, todos normalmente ligados a la voz, porque al final es un instrumento que llevas en tu interior, y cuando lo dominas es realmente bello. Fui encontrando espacios en los que yo me sentía satisfecho y en los que me encontraba a mí mismo. Hacer música fue algo que empezó a formar parte de mi día a día, hasta el punto de que hoy me dedico a ello, a hacer música y a compartirla con los demás, así que no puedo pedir más.

