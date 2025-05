La intranquilidad de las placeras del mercado de San Agustín en A Coruña: «Llevo 15 días que no pego ojo»

Intranquilidad. Es la palabra que más repiten las placeras del Mercado de San Agustín tras leer los documentos incluidos en la licitación de los puestos de plaza publicados por el Concello. Las comerciantes denuncian que hay múltiples errores en los documentos pero, a la espera de que se solucionen, continúan con el nerviosismo por saber qué va a ocurrir con sus puestos de trabajo y, en algunos casos, con su legado familiar.

«Llevo sin pegar ojo 15 días», revela Luisa Mosquera, una de las placeras, y lleva en el mercado desde hace ocho años. «Si me dijeran que el mercado está abarrotado, que hay gente aquí a todas todo el tiempo, que trabajamos hasta que reventamos y que sacamos pasta, me puedo permitir el lujo de estar tres meses en paro buscándome la vida. Pero vivimos al día», confiesa.

Ante la situación de «intranquilidad» exigen que el Concello frene el expediente. Confían que, a medida que se vayan reuniendo con los responsables municipales, los errores se subsanen y el proceso continúe. «Confío en las buenas intenciones, pero hicieron las cosas mal de base», añade Mosquera. Una de las principales preocupaciones de las comerciantes es que en la licitación aparecen mobiliarios que ellas mismas compraron como algo que se incluye en el propio puesto. «Sale todo al revés de cómo nos han dicho. El inmovilizado incluido cuando lo hemos pagado y hay facturas que así lo acreditan, aunque sean de hace casi veinte años», explica Ángela Barrán, la encargada de Mariscos Dory. «El inmovilizado es todo mío. Y lo sacan en los planos. Tengo facturas de todo, es todo mío», añade Carmen Mendoza, una de las charcuteras del mercado. «Yo, si me tengo que ir, me llevo conmigo mi expositor y me llevo conmigo mis muebles», dice Mosquera.

Varias de las placeras señalan que su principal miedo si se quedan sin su puesto es que tengan que retornar al mercado laboral a su avanzada edad. «Con sesenta años pues imagínate lo que me puedo plantear. Poco», declara Mendoza. «Llegué aquí hace 11 años y empezar fue duro. Cuando ya empezamos a remontar y a estar un poco bien, yo cogí una persona. Ahora tengo a mi hija que me ayuda y una persona que tuve que contratar», recuerda la placera. «Si al final tengo problemas con el puesto, y como no puedo irme para otro, yo me veo obligada a despedir el personal».

En el tiempo que estas mujeres han estado con sus negocios en el mercado han visto cómo cambiaba, tanto su clientela como el exterior, con obras que argumentan afectaron fuertemente a sus negocios y por las que no pudieron recuperar. «Ha ido a menos», dice Mosquera. «Yo llevo comprando en este mercado 27 años, desde que me vine a vivir a la ciudad, y he ido viendo cómo iba poco a poco para abajo. Cada vez está más vacío, la clientela que tenemos es básicamente siempre la misma, es muy raro ver a alguien distinto».

Para Barrán, que es ya la quinta generación de placeras, la situación es «muy dura», sobre todo sabiendo que si pierden su puesto tendrían no sólo que irse sino que despedir a las empleadas que tienen contratadas. «Será una pena que después de más de 100 años defendiendo esta profesión, incluso cuando las mujeres no tenían supuestamente derechos y mi tatarabuela trabajaba aquí defendiendo su salario y su trabajo, sería muy triste que se pierda».