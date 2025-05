Amor subterráneo es el álbum debut de Taïn, una de las grandes promesas del pop-rock nacional. Detrás de este proyecto está el joven betanceiro Jorge Taín, que hoy presenta su trabajo en la Sala Filomatic a las 22.30 horas.

El disco se llama Amor subterráneo, ¿por qué eligió este título?

Nace por un libro de Miguel Hernández que se llama La savia sin otoño. Era un concepto que estaba volando por el libro. Sí que es verdad que la idea reposó en mi cabeza y empezó a germinar el pensamiento de que desde los lugares mas desfavorecedores pueden surgir cosas bonitas. Ese era el mensaje que quería mandar, que en la oscuridad podemos encontrar un haz de luz.

En este trabajo hay temas para hacer pogos y baladas románticas. ¿Cómo es ese contraste?

Todo el mundo muestra una dualidad en su forma de ser y yo quería mostrarla en la música. Quería hacer canciones para conectar y para hacer llorar. Quería dar ese margen para que se identificara y que en el concierto hubiera como una montaña rusa de emociones.

¿Qué artistas le han influido en el disco?

Al ser un proceso de dos años he cambiado mucho. Al principio estaba con el indie español como Xoel López, Iván Ferreiro o Vetusta, pero he ido evolucionado a autoras como Olivia Rodrigo, que me ha gustado su forma de cantar, y ahora en esta ultima etapa me he centrado en el punk de Avril Lavigne.

Habla de Xoel, uno de sus productores, Juan de Dios, trabajó con Deluxe.

Yo no lo conocía y cuando me lo presentaron fue impactante su bagaje. Me he nutrido cada día, notamos una complicidad increíble. Aprendimos mutuamente, fue un trabajo excepcional que repetiré sin duda.

Toca en la Filomatic de A Coruña, pero ¿hay algún sitio en el que tenga el sueño de tocar algún día?

El Náutico de San Vicente en O Grove sería lo máximo.