La Xunta revertirá el suelo cedido en Xuxán si Galivivienda no ofrece precios sociales

Cooperativistas de Xuxán piden a la Xunta explicaciones sobre el proyecto de alquiler social para el que cedieron cuatro parcelas públicas y que, tras más de un año de adjudicación, todavía no tiene financiación ni todas las licencias. Fuentes de la Consellería de Vivenda confirmaron ayer a este diario que, si no se avanza en el proyecto social, revertirá los terrenos cedidos a la cooperativa Galivivienda, en los que está previsto que construyan 224 viviendas que los cooperativistas podrán disfrutar en régimen de alquiler protegido. La cesión del suelo fue por 50 años, aunque los socios saben que no podrán disfrutar de ese tiempo de las que prevén que sean sus casas en el futuro, ya que consumido más de un año de ese periodo, la gestora no ha conseguido todavía el crédito necesario para iniciar las obras.

La gestora de Galivivienda alega que está en conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conseguir los 36 millones de euros que precisa para realizar las obras pero que todavía no han llegado a un acuerdo para la financiación ni lo harán en las próximas semanas, aunque ambas partes tengan interés en hacerlo. Los cooperativistas se sienten «desamparados», ya que, en tan solo dos meses han visto como el consejo rector de la cooperativa les proponía en dos ocasiones cambiar las condiciones económicas iniciales. Si la gestora no consigue que el plan de pagos se ajuste a lo pactado con los cooperativistas y que se ajusta a sus ingresos limitados, asegura que «revertirá la situación», es decir, que recuperará el suelo cedido a Galivivienda. Y es que, a diferencia de lo que está pasando con esta cooperativa, hay otra en Xuxán, A Luzada, que está ya construyendo.

Cooperativistas desencantados con la gestión de Galivivienda piden también explicaciones a la Xunta sobre el proceso por el cual aprobó en la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) que Galivivienda subrogase a los socios a una nueva cooperativa, manteniendo la inicial los derechos de explotación del suelo, ya que eso abre la puerta a que solo quienes aprueben el plan económico propuesto por el consejo rector estén en la sociedad que puede construir.