«La IA te propone unos escenarios inabarcables»

Isabel Martínez, conocida como Isabelita Virtual, llega este sábado al Espacio Avenida dentro de las charlas profesionales de la Galician Design Week. La directora creativa destaca por la fusión de sus trabajos con el mundo de la tecnología y ha sido también la única mujer española en proyectar su trabajo en el Times Square Midnight Moment. Ahora colabora con OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, para su software de generación de vídeos con IA.

Empezó en las redes sobre 2011, en Instagram. ¿Cómo cree que ha cambiado el lenguaje visual desde entonces?

Al principio era todo más controlado, premeditado. Era una plataforma, sobre todo, para fotógrafos amateurs. No había movimiento que fue el gran cambio de la red. Eso y que ahora se valora más la espontaneidad. Creo que la gran diferencia es que antes era una red hecha por personas y ahora es una red tomada por las marcas y compañías, el contenido está mucho más producido.

¿Echa de menos esos orígenes?

Echo de menos un algoritmo menos dictador. Anteriormente te permitía te permitía descubrir a mucha más gente pequeña, que no tenían grandes seguidores, pero con las que podrías conectar, ahora te imponen a quién seguir. Se ha convertido en un algoritmo que muchas veces promociona lo que el algoritmo quiere, más que lo que tú estás buscando. Si tienes una audiencia masiva es más fácil que te llegue, cosa que tampoco es nada justo. Y echo de menos la creatividad.

¿Cómo se encuentra esa creatividad en un mundo online donde realmente lo que predomina es la economía de la atención?

La creatividad se define muchas veces como hacer las cosas de manera diferente. Encontrar soluciones diferentes a los problemas de siempre. La red social premia lo masivo, lo que gusta todo el mundo. Entonces un contenido, a cuanto más gente guste, más likes tiene, más visualizaciones tendrá, mejor posicionado estará ese contenido para que llegue a más gente. Eso está diametralmente opuesto a un contenido creativo, porque el contenido creativo generalmente es más raro, más nicho, menos aceptado por todo el mundo, precisamente porque es más disruptor. Con lo cual la visibilidad masiva va muchas veces en contra de la creatividad. Yo la creatividad la suelo encontrar en las recomendaciones de amigos que me conocen, o siguiendo a personas que tienen nexos en común conmigo. Cada vez es más difícil encontrarla de forma espontánea.

Está colaborando con OpenAI y su herramienta Sora para la creación de vídeos. ¿Qué opina del debate entre creadores sobre la inteligencia artificial?

Ahora estoy colaborando con OpenAI y tengo la oportunidad de ver a mucha gente haciendo cosas maravillosas con Sora. Llegué porque me hicieron parte de un grupo de 1.300 artistas, researchers y realizadores para probar la versión alfa, antes de que estuviera disponible para todo el mundo. En la reticencia de algunos artistas a usar la IA, la principal polémica está centrada en los derechos de autor en cómo proteger la autoría de las obras. Hay otra parte que es la dice que la inteligencia artificial no te ayuda a desarrollar tu mirada, sino que te impone la suya. Y después hay quien dice las obras con inteligencia artificial no tienen alma. Pero creo que cualquier persona que tiene un interés genuino en ver lo que se está haciendo con la IA se da cuenta del enorme potencial creativo que nos ofrece la herramienta.

¿Puede servir también para imaginar realidades que nunca pudieron ser, como hizo con las fotografías de Juana y Josefa?

La inteligencia artificial es una tecnología que nos tiene que servir para mejorar el futuro y para entender el pasado también, como en la mayoría de las revoluciones tecnológicas. Juana y Josefa es un ejemplo de cómo, a través de la IA, puedes repensar el papel de la mujer durante la dictadura, las que vivían en zonas rurales, como mi madre o mi abuela, que venían de zonas rurales de Murcia. La IA te propone unos escenarios inabarcables, donde a través de combinar elementos de una manera absolutamente innovadora hace que llegues a resultados que son mucho más difíciles de conseguir si no tuviéramos la inteligencia artificial. Pero lo más importante para mí es que nos ayuda a pensar de manera más creativa. Lo interesante es que usándola lleguemos a soluciones a las que no hubiéramos podido llegar sin ella. Nos obliga a pensar de otra forma. Ahora voy a dirigir un máster de IA para creativos y ese es el objetivo. Primero tienes que entender cómo funciona un lápiz para poder dibujar y luego para poder llegar a la abstracción. Pues primero tienes que conocer la herramienta y entender sus limitaciones , cómo sacarle el máximo potencial y no quedarte en la superficie. Ahora estamos acostumbrados a pensar de una determinada manera y aunque tengamos la herramienta, no tenemos la costumbre o la experiencia con ella para pensar de manera más innovadora. Pero esto va a cambiar.