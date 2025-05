«O PSOE non levou o convenio de Oza ao pleno porque non o apoiariamos»

Ás portas da metade do segundo mandato da alcaldesa socialista Inés Rey, o BNG, que apoiou a súa investidura, retoma as negociacións co PSOE tras negarse a negociar os orzamentos de 2025 e votar en contra dunha cuestión de confianza da rexedora. O voceiro Francisco Jorquera advirte de que non apoiará propostas do Goberno local no pleno ata que este cumpra os compromisos xa pactados co Bloque.

Para a alcaldesa, Inés Rey, a cuestión de confianza só serviu para amosar que non hai alternativa política ao seu Goberno e atrasar a aprobación dos orzamentos.

Unha das críticas que lle facemos é a falta de humildade. No seu caso, eu preocuparíame que se someta a unha cuestión de confianza e que perda, o lóxico sería que fixese unha autocrítica. Este goberno local agardou a febreiro de 2025 para someter os orzamentos á aprobación inicial, é o primeiro responsable do retraso. Podía prorrogar os orzamentos do ano 2024 e negociar as actualizacións que fosen pertinentes, no mandato pasado optou unilateralmente por facelo en dous exercicios.

O BNG afirma que non negociou os orzamentos por incumprimentos de acordos anteriores. A rexedora afirma que isto é só unha «xustificación», non a razón real.

Non estaría moi atenta nos debates plenarios, ao mellor estaba consultando o móbil. Explicámolo por activa e pasiva no pleno, comparecencias de prensa, entrevistas e nun acto público aberto a toda a cidadanía. É tirar un balón fóra por parte da alcaldesa. Se quere reconducir a situación para que o goberno local non quede sistematicamente en minoría nos dous anos que quedan de mandato, creo que o primeiro que ten que facer é ser un pouquiño máis humilde e dialogar de verdade.

No último pleno o Goberno local prometeu cumprir acordos xa pactados co BNG, algún con moito retraso. Cre que son xestos para reconducir a situación?

O tempo permitirá aclarar o escenario. A maioría dos compromisos do acordo de investidura [firmado entre PSOE e BNG para facer alcaldesa a Rey en 2023] non se cumpriron. Agora se anuncian que se van cumprir, pero con evidente retraso. No pleno de maio, o Goberno local quería incluír un asunto [ratificar o convenio cos promotores do polígono parque de Oza, para construír mil vivendas], que para que prosperase requiría o voto favorable do BNG, e o BNG pediu, se non quería saír derrotado, que o retirase da orde do día. Houbo unha reunión entre o PSOE e o BNG para retomar a relación. Chegamos a maio, e asuntos que tiñan que tramitarse nese pleno, do acordo de investidura, aínda non estaban listos para ir a debate e aprobación. Pregúntolle á señora Rey, que prefire? Quedar en minoría sistematicamente nos dous anos que quedan? Non pode sacar todos os asuntos a golpe de cuestión de confianza ou rectificar e cumprir o acordo. A pelota está no seu tellado.

Bloquearán todos os asuntos que leve o PSOE ao pleno?

O BNG é unha forza responsábel, nunca practicou filibusterismo. O noso norte está guiado por defender os intereses da cidade e dos cidadáns. Pero aqueles asuntos que formen parte das prioridades do PSOE, se non van acompañados de respectar o pactado, a mensaxe se que lle estamos lanzando ao PSOE é que non ten garantido o noso apoio.

No último pleno, o voceiro municipal sinalou que poñerían en marcha o proxecto de lei metropolitana polo acordo co BNG, non porque crean que sexa a mellor opción para obter resultados.

Unha forza política seria, cando asina un compromiso, é porque o asume e o quere levar á práctica. É un mal síntoma que, nalgunhas cousas, o PSOE verbaliza que actúa tarde, mal e arrastro porque non acredita o que asina. Para crear a área metropolitana da Coruña é necesaria a maioría do Parlamento galego, pero os concellos poden promover a lei. A área metropolitana é necesaria? Si ou non? Se é que si, é obriga do Concello da Coruña impulsala e dialogar coa Xunta para evitar que teñan unha postura contraria. Pedimos ao PSOE que cumpra o acordado con convicción.

Estamos ás portas da metade do mandato. Que se conseguiu nestes dous anos, por acción do Goberno local ou da oposición?

Que o BNG sexa unha forza política decisiva na Coruña ten contribuído de xeito fundamental a que hoxe estea en trámite unha ordenanza reguladora dos pisos turísticos, os pasos para declarar A Coruña como zona tensionada en materia de vivenda, a suspensión da concesión de licenzas nas Percebeiras. Con todo, o noso balance destes dous anos de mandato é crítico.

Por que?

O Goberno local caracterízase pola inacción á hora de abordar cuestións fundamentais no día a día , intenta substituír a realidade pola propaganda. Hai déficits en limpeza, mantemento, moitos servizos municipais están funcionando en precario. Quere converter A Coruña en sede de grandes eventos e desatende ao tecido cultural local. Presume de que A Coruña vai ser cidade bimundialista, pero descoñecemos en que vai consistir a reforma e ampliación de Riazor, o prazo, canto custará, como se vai financiar, canto vai ter que aportar o Concello, cal vai ser socio privado e a cambio de que. Hai déficit de instalacións deportivas. A alcaldesa presume de que nos orzamentos de 2025 hai un plan de barrios moi ambicioso, pero existía un plan de barrios moi ambicioso nos orzamentos de 2024, a proposta do BNG. Non se executou, e os grandes investimentos seguen concentrándose no centro.

Sobre a declaración de zona tensionada, a petición inicial do Concello á Xunta é de 2023. O voceiro do PP, Miguel Lorenzo, di que se non tivo présa é porque non cre neste proxecto e o fai a petición do BNG.

O BNG defendeu a solicitude, pero o Partido Socialista non verbalizou en ningún momento oposición. Emprazo ao señor Lorenzo a que pida á Xunta unha política de vivenda pública merecente neste nome. Ten unha responsabilidade moi grande no grave problema que hai agora nunha cooperativa en Xuxán.

Criticou o respaldo da alcaldesa á iniciativa de universidade privada Emilia Pardo Bazán.

O BNG respecta as iniciativas privadas, pero o proxecto de momento non cumpre os requisitos. A alcaldesa dixo que tiña informes favorables do Goberno central, cando o informe foi desfavorable. Deu unha información que é total e absolutamente incorrecta. E, como representante do Concello, unha cousa é ter unha relación protocolaria correcta con todas as iniciativas, e outra é intervir publicamente a favor dun proxecto, facendo unha grande recepción e xantar no Concello.Ante todo, a función dun representante público é defender o ensino público.

O PP criticou que o Goberno local perdoase 7,3 millóns á concesionaria da planta municipal de residuos, Nostián. O Concello xustifica que fixo un acordo para cobrar parte do diñeiro, porque podía non gañar nada pola vía xudicial. Que pensa?

O acordo extraxudicial está contemplado pola propia lexislación, e foi validado por un xuíz. Nada garantía que se fora satisfacer todo o que reclamaba o Concello, incluso sequera parte, e moito menos en que prazos. O BNG aposta por fortalecer o modelo Nostián, e a Xunta e o grupo municipal popular intentan seguir poñendo paos nas rodas a que Nostián se consolide como modelo alternativo a Sogama.

PP e BNG si están de acordo con non pagar ao Estado polo vello cárcere. O PSOE acepta á súa petición dunha cesión gratuíta e que o Estado pague a rehabilitación?

É outra cuestión na que somos críticos. O Goberno central optou por seguir a vía xudicial, cando está liderado polo PSOE. Pedimos á alcaldesa, se tanto presume de liderado, que negocie para modificar a súa posición, pero non observamos o máis mínimo síntoma de que o Goberno local lle dese importancia.

Para ter orzamentos de 2026 en prazo habería que iniciar a negociación este setembro. Ten liñas vermellas para o PSOE?

Non as vou verbalizar, podería ser interpretado como un trágala. As reunións son nun clima distendido, estamos intentando pactar un calendario de execución dos puntos do estudo de investidura. Se se cumpre, temos a máxima disposición a negociar os orzamentos. Pero estamos na fase inicial.

Vai ser o candidato do BNG nas municipais de 2027?

Dentro do meu proxecto político persoal está a intención de que o BNG se consolide como alternativa ao actual estado de cousas e goberne o Concello tras as eleccións municipais. Danse condicións para ter esa ambición. É claramente alternativa de Goberno en Galiza. Faltan dous anos para as eleccións: o BNG é unha forza política democrática, e chegado o momento analizará cal é a mellor candidatura para ir a por todas. Tócame facer unha reflexión sobre se eu podo seguir sendo unha aportación importante para facer posible ese reto ou toca que pase a outro papel. Pero o momento do debate sobre a candidatura aínda non se abriu.

